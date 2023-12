Deutsche Nationalspielerin wechselt nach Bietigheim

Nachdem die Verantwortlichen der SG BBM Bietigheim für die kommenden Spielzeit bereits zahlreiche Vertragsverlängerungen bekanntgaben, präsentieren sie nun mit der deutschen Nationalspielerin Mareike Thomaier den ersten Neuzugang zur Saison 2024/25.

Der amtierende Deutsche Meister und DHB-Pokalsieger verkündet mit der 23-jährigen Rückraumspielerin Mareike Thomaier den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Sie wechselt vom Rekordmeister Bayer 04 Leverkusen in den Süden der Republik und unterzeichnete einen Vertrag gültig bis zum 30.06.2025.

Leverkusen schloss sich Thomaier schon im jungen Alter von neun Jahren an. Dort entwickelte sich stetig über all die Jahre in der erfolgreichen Jugendarbeit. Aktuell verkörpert sie eine verlässliche Stammkraft und Leistungsträgerin der Werkselfen in der Bundesliga. Durch ihre starken Auftritte in der HBF spielte sie sich auch ins Blickfeld der deutschen Nationalmannschaft und wurde für die Weltmeisterschaft in Skandinavien von Bundestrainer Markus Gaugisch nachnominiert.

Mareike Thomaier sagt über ihren Wechsel: "Ich habe mich für Bietigheim entschieden, weil der Verein in den letzten Jahren konstant gezeigt hat, wie professioneller Handball in Deutschland aussehen kann und weil mir dort die besten Gegebenheiten bereitgestellt werden, um mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die kommende Aufgabe und die Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln."

"Mareike ist eine Spielerin mit großem Potenzial. Wir freuen uns natürlich sehr, dass sie sich für uns entschieden hat und ich bin absolut davon überzeugt, dass sie sich bei uns weiterentwickeln wird", erklärte SG BBM-Cheftrainer Jakob Vestergaard.