Deutsche Männer-Staffel verpasst Medaille - Schweden nutzt Norwegens Patzer zum Sieg

Bei der Männer-Staffel am Samstag landete das deutsche Quartett auf dem vierten Platz. Der Sieg ging an die Schweden, die von drei norwegischen Strafrunden beim letzten Schießen profitierten.

Startläufer Justus Strelow verschaffte den DSV-Athleten mit zwei überragenden Schießleistungen zunächst eine gute Ausgangslage. Sowohl im Stehend- als auch im Liegend-Anschlag war der 27-Jährige das Maß aller Dinge und ging als Erster auf die Runde, während Norwegen und Frankreich aufgrund einer Strafrunde ins Hintertreffen gerieten.

Johannes Kühn an Position zwei konnte die Spitzenposition trotz eines Nachladers zunächst halten, schoss stehend dann aber eine Strafrunde. Tarjei Bö, der zuvor in der Spur zur Spitzengruppe aufgeschlossen hatte, setzte sich in der Folge an die Spitze, sein Bruder Johannes Thingnes baute die Führung im Anschluss aus.

Nawrath übergibt an Position drei - Showdown beim letzten Schießen

Philipp Nawrath übernahm als dritter deutscher Läufer an Position sieben und startete die Aufholjagd. Nach je einem Nachlader gelang es dem 31-Jährigen, die Staffel auf den dritten Rang nach vorne zu laufen - lediglich die Norweger sowie Schweden lagen beim letzten Wechsel vor Schlussläufer Benedikt Doll. Der ging allerdings bereits mit knapp einer Minute Rückstand auf die führenden Norweger auf die Strecke - und spürte zudem den Atem von Quentin Fillon Maillet im Nacken.

Im Gleichschritt mit dem Franzosen ging es für Doll bis zum letzten Schießen, wo sich ein Showdown der besonderen Art ergab: Vetle Sjastad Christiansen schoss gleich drei Strafrunden und gab tatsächlich den sicher geglaubten Sieg trotz zuvor einer Minute Vorsprung aus der Hand. Sebastian Samuelsson wusste dies zu nutzen und brachte Schweden auf die Siegerstraße, während Doll ebenfalls Nerven zeigte und alle drei Nachlader brauchte, um die fünf Scheiben zum Fallen zu bringen.

In das Rennen um die Medaillen konnte der 33-Jährige im Anschluss nicht mehr eingreifen und musste sich mit Platz vier genügen, während Christiansen noch einmal alles in die Waagschale warf und Frankreich Silber entriss.

