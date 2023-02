Deutsche Kombinierer holen WM-Silber bei Mixed-Premiere

Das DSV-Quartett hat beim ersten Mixed-Wettbewerb in der WM-Geschichte der Nordischen Kombination Silber hinter Norwegen geholt.

Vinzenz Geiger, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Julian Schmid mussten sich am Sonntag im slowenischen Planica nur dem überragenden Quartett aus Norwegen geschlagen geben. Bronze sicherte sich nach dem Skispringen von der Normalschanze und dem entscheidenden Langlaufrennen Österreich.

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Bundestrainer Herrmann Weinbuch nach dem Rennen im ZDF: "Auf der Schanze sind wir nicht optimal gesprungen. Alle vier haben gute Sprünge gehabt, aber keine Bomben-Sprünge, dementsprechend hatten wir keine Chance gegen Norwegen. Unser Ziel war die Silbermedaille. Wir haben das in der Loipe taktisch hervorragend gemacht".

Nach dem Springen hatte das deutsche Team den dritten Platz belegt und ging mit einem Rückstand von 25 Sekunden auf Norwegen in den entscheidenden Langlauf. Während die favorisierten Skandinavier ihren Vorsprung in der 15-km-Staffel kontinuierlich ausbauen konnten, sicherte sich das deutsche Quartett schon nach wenigen Minuten den zweiten Platz und verteidigte diesen konsequent.

Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM in Planica

Für die deutschen Kombiniererinnen und Kombinierer war es im dritten Wettkampf dieser Titelkämpfe der dritte zweite Platz. Sie haben damit bereits nach der ersten WM-Woche mehr Medaillen gesammelt als bei der kompletten Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf vor zwei Jahren. Schmid hatte am Samstag bereits Silber im Einzel von der Normalschanze gewonnen. Alle drei bisherigen Titel gingen an Norwegen um die überragenden Jarl Magnus Riiber und Gyda Westvold Hansen.