Deutsche Juniorinnen reisen zur U20-WM nach Nordmazedonien

Am kommenden Mittwoch (19. Juni) beginnt im nordmazedonischen Skopje die Weltmeisterschaft der U20-Handballerinnen. Zum zweiten Mal in der Geschichte werden 32 Mannschaften aus fünf Kontinenten am Turnier teilnehmen. Bis zum 30. Juni stehen 112 Spiele an. handball-world gibt einen Überblick:

Lara Däuble reist mit der deutschen U20-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Nordmazedonien. IMAGO/Beautiful Sports