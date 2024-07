Deutsche Junioren mit Generalprobe vor U20-Europameisterschaft

Am 10. Juli startet im slowenischen Celje die U20-EM. Die Nachfolger-Generation der U21-Weltmeister gehört dabei ebenso zu den Medaillenfavoriten wie Frankreich und Spanien. In Landshut absolvieren die deutschen Junioren am Samstag (06. Juli) gegen Italien einen letzten Test.

Jarnes Faust bereitet sich mit der U20-Nationalmannschaft aktuell auf die Europameisterschaft vor. Sascha Klahn