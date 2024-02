Deutsche Hockey-Frauen sind erneut Hallen-Europameister

Die deutschen Frauen haben erneut den EM-Titel im Hallenhockey gewonnen. Es war umkämpft in Berlin.

Konfettiregen in Berlin: Deutschlands Hockeyfrauen sind Hallen-Europameisterinnen. IMAGO/Beautiful Sports

Die Titelverteidigerinnen gewannen am Sonntag das Endspiel in Berlin mit 3:2 (1:1) gegen Polen. Den Siegtreffer erzielte Laura Saenger (40. Minute) mit der Schlussstrafecke. Zuvor hatte die Hamburgerin (31.) bereits per Siebenmeter für die erstmalige Führung gesorgt, ehe Sandra Tatarczuk (32.) ausglich.

Zuvor hatte Elisa Gräve (15.) die frühe Führung durch Tatarczuks (3.) Strafeckentreffer egalisiert, im Anschluss verpasste Tara Duus (19.) das 2:1 per Siebenmeter. Für den Rekordchampion, der sich zugleich für die WM 2025 qualifizierte, ist es der 17. Titel bei der 22. Hallen-EM.

Bronze geht an Österreich

"Echt geil! Die Mädels haben das überragend gemacht", sagte Hallen-Bundestrainer Dominic Giskes, fand aber auch lobende Worte für den Gegner: "Sie haben wie erwartet sehr tief gestanden und gut verteidigt. Wir hatten wenige Chancen und brauchten ein bisschen Glück."

Bronze sicherte sich Österreich dank eines 3:1 (0:0) gegen Spanien.