Deutsche Hochschulmeisterschaften: Doppelsieg für WG Köln

Die WG Köln hat den eigenen Heimvorteil bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in der Domstadt genutzt und sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren gewonnen.

Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften hat die WG Köln zwei Siege eingestrichen. Beim Finalturnier, das am selben Wochenende wie das EHF Champions League-Final4 stattfand, setzten sich Frauen- und Männerteam gegen die Konkurrenz durch.

Den Auftakt machten die Frauen der WG Köln am Freitagnachmittag gegen Mainz. Zwar führten die Domstädterinnen lange souverän, eine späte Aufholjagd brachte die Mainzerinnen aber prompt zurück ins Geschehen. Am Ende sorgte eine Parade von Kölns Torhüterin Annika Hergarten für die Entscheidung beim 31:30.

Im zweiten Halbfinale sorgte dann die WG Würzburg für eine Überraschung gegen Hamburg, das die eigene Favoritenrolle nicht erfüllen konnte. Im Finale gelang Würzburg dann aber keine Überraschung mehr und ging mit 12:33 unter. Gerade das deutliche 4:18 aus der zweiten Halbzeit war eine absolute Machtdemonstration der Kölnerinnen.

"Es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, für die eigene Hochschule spielen zu dürfen", freute sich Giulia Addis bei BRF: "Wir dürfen nächstes Jahr zur EM nach Portugal. Es war schon eine große Sache, denn wir haben vor unseren Dozenten und Mitstudenten gespielt und dann noch in der eigenen Uni." Addis spielt ab Sommer für den 1. FC Köln in der 3. Liga.

Köln jubelt doppelt

Bei den Herren musste das erste Spiel abgesetzt werden. Die WG München trat verletzungsbedingt nicht an, weshalb Dortmund kampflos ins Finale einzog. Den Gegner ermittelten dann Köln und Potsdam, wobei erstere von Anfang an dominierten. Am Ende stand ein deutliches 35:15 auf der Anzeige.

Und auch im Finale behielten die Domstädter die Oberhand. Zwar wechselte die Führung zunächst mehrfach, nach dem Seitenwechsel wurden die Kölner aber immer dominanter. Mit 31:23 sicherten sich schließlich auch die Herren den Titel.