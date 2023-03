Deutsche Herren-Staffel Dritte zum Abschluss - Sieg für Norwegen

Die deutsche Herren-Staffel hat im letzten Wettbewerb in dieser Saison Rang drei belegt. Der Sieg geht an Norwegen.

Nach dem medaillenlosen WM-Staffelrennen sind die deutschen Biathleten in der letzten Staffel der Saison als Dritte auf das Podest gelaufen. Nach einem zwischenzeitlich großen Rückstand nutzte Schlussläufer Benedikt Doll die Patzer der Konkurrenz und sorgte mit einem entscheidenden Antritt gegen den Schweden Pepe Femling für das Erfolgserlebnis.

Nach einer Strafrunde von Johannes Kühn und insgesamt zehn Nachladern hatten Roman Rees, Kühn, Philipp Nawrath und Östersund-Einzelsieger Doll nach 4x7,5 Kilometern 37,4 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Norweger. Rang zwei ging an Frankreich.

Bö-Brüder wieder am Start: Norwegen siegt

Auch ohne ihre drei Topleute Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö und Sturla Holm Laegreid sicherten sich die Norweger am Samstag den fünften Sieg im fünften Weltcup-Rennen und überlegen den Erfolg in der Gesamtwertung.

Die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner schafften es in allen fünf Staffelrennen unter die Top drei, bei der WM hatte das mit Rang fünf nicht geklappt. In der Weltcup-Gesamtwertung reichte es zu Platz zwei. Den bislang letzten deutschen Staffelsieg gab es am 5. März 2021 in Nove Mesto.

Ergebnis, Ticker und Infos zum Rennen