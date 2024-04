Deutsche Handballerinnen müssen auf Annika Lott verzichten

Die deutschen Handballerinnen haben für die anstehenden Aufgaben in der EM-Ausscheidung und Olympia-Qualifikation einen Ausfall zu beklagen. Rückraumspielerin Annika Lott muss passen.

Deutschlands Handballerinnen müssen in den abschließenden EM-Qualifikationsspielen und beim Kampf um die Olympia-Teilnahme auf Rückraumspielerin Annika Lott verzichten. Die 24-Jährige vom Bundesligisten Thüringer HC fehlt dem DHB-Team aus Verletzungsgründen in den Partien gegen die Ukraine am Donnerstag (4. April) und Israel am Samstag und Sonntag jeweils in Heidelberg sowie beim Olympia-Qualifikationsturnier in der kommenden Woche in Neu-Ulm.

DHB-Frauen durch EM-Quali "nicht von null auf hundert" in die Olympiaqualifikation

Keine Nachnominierung

"Annika ist nicht fit geworden. Sie hat die Verletzung seit einigen Wochen mitgeschleppt. Wir sind übereingekommen, dass es keinen Sinn macht, wenn sie nicht über die volle Leistungsstärke verfügt", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch am heutigen Dienstag (2. April). Auf eine Nachnominierung verzichtet der 49-Jährige. Das DHB-Aufgebot umfasst damit nur noch 19 statt der ursprünglich berufenen 20 Spielerinnen.

dpa, red

Kader Deutschland