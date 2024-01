Deutsche Handballer verlieren ihr letztes EM-Spiel

Sie hielten bis zur letzten Minute dagegen. Doch nach einem harten Kampf endete das Turnier für die deutschen Handballer mit einer Enttäuschung.

Bei der Europameisterschaft im eigenen Land verlor das Team um Coach Alfred Gislason am Sonntag das Spiel um den dritten Platz gegen Schweden mit 31:34.

Im Halbfinale am Freitag hatten die Deutschen knapp gegen Dänemark verloren. Nun gerieten sie schon zu Beginn des Spiels in Rückstand. Gerade in der ersten Halbzeit leistete sich die deutsche Mannschaft zu viele Fehler. Oder der schwedische Torhüter verhinderte mit starken Paraden Tore für die Deutschen.

Mit der Niederlage verpasste Deutschland nicht nur die Bronze-Medaille. Die Spieler müssen auch noch zittern, ob sie bei den Olympischen Spielen im Sommer mitmachen dürfen. Bei einem Sieg wären sie sicher dabei gewesen.