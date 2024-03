Deutsche Handballer spielen um Olympia-Platz

Drei wichtige Spiele in vier Tagen: Die deutschen Handballer kämpfen in dieser Woche um einen Platz bei den Olympischen Sommerspielen.

Die Wettbewerbe werden zwar erst im Sommer in unserem Nachbarland Frankreich ausgetragen. In den nächsten Tagen werden im Handball aber die letzten Plätze vergeben.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Hannover auf die Teams aus Algerien, Kroatien und Österreich. "Es werden knallharte Spiele, um zu Olympia zu kommen", sagte Trainer Alfred Gislason. Los geht es am Donnerstag gegen die Handballer aus dem Land Algerien in Afrika. Die deutsche Mannschaft will möglichst mit einem Sieg in das Mini-Turnier starten.

Die beiden folgenden Gegner dürften den Deutschen bekannt vorkommen. Bei der Europameisterschaft im Winter spielten die Handballer gegen Österreich unentschieden. Gegen Kroatien mussten sie sich geschlagen geben. Das soll dieses Mal besser laufen.