Deutsche Handballer glauben an EM-Halbfinale

Vor dem EM-Spiel gegen Ungarn gab es bei den deutschen Handballern viel Redebedarf - in einer Medienrunde berichtete allerdings nur Axel Kromer. Der Sportvorstand fordert eine deutliche Leistungssteigerung.

Deutschland trifft heute in der Hauptrunde der Handball-EM in einem richtungsweisenden Spiel auf Ungarn. Für die Partie hat DHB-Sportvorstand Axel Kromer eine deutliche Steigerung gefordert. "Wir müssen auf ein höheres Niveau kommen", sagte Kromer am Sonntag und stellte klar: "Die Leistung vom Österreich-Spiel reicht nicht aus."

Durch das 22:22 im Prestigeduell mit den Österreichern hat die DHB-Auswahl den angestrebten Einzug ins Halbfinale nicht mehr in der eigenen Hand. "Wir müssen unsere beiden Spiele gegen Ungarn und Kroatien gewinnen und darauf hoffen, dass die Österreicher noch Punkte liegen lassen", sagte Kromer zur Konstellation in der Gruppe I.

Die deutsche Mannschaft belegt mit 3:3 Punkten hinter Frankreich (6:0) sowie Ungarn und Österreich (beide 4:2) derzeit nur den vierten Platz. Die ersten zwei Teams erreichen die Vorschlussrunde. "Wir haben immer noch große Hoffnungen und verfolgen weiter das Ziel Halbfinale", bekräftigte Kromer trotzdem.

Bundestrainer Alfred Gislason habe das enttäuschende Remis am Samstagabend in Köln sachlich-kritisch aufgearbeitet. "Eine Beleidigungsstunde habe ich bei ihm noch nie erlebt. Vielleicht ist er da reifer geworden", sagte Kromer über den 64 Jahre alten sländer. "Aber natürlich betont er bei seinen Ansprachen, dass er einige Wurfentscheidungen, die rational nicht logisch sind, nicht nachvollziehen kann."

Die Partie gegen Österreich habe bei Gislason aber Spuren hinterlassen. "Für jeden Zuschauer ist zu erkennen, dass Alfred körperlich mitleidet", sagte Kromer. Auch bei der Mannschaft wirke der über weite Strecken enttäuschende Auftritt nach, berichtete der 47-Jährige: "Keiner hat richtig ins Bett finden können, weil viele Dinge nicht so gelaufen sind wie erhofft. Daher war es eine kurze Nacht."

