Deutsche Handballer gewinnen ihr erstes Hauptrundenspiel

Bei der Heim-Europameisterschaft ist Deutschland perfekt in die Zwischenrunde gestartet. Das Team von Alfred Gislason bezwang Island mit 26:24.

Läuft! Die deutschen Handballer haben ihr erstes Spiel in der Hauptrunde der Europameisterschaft gewonnen. Mit 26:24 ging es aus am Donnerstagabend.

Allein sechs Tore erzielte Juri Knorr und war damit der beste Werfer im Team. Wenn so ein Handball geworfen wird, dann kommt der manchmal auf extrem hohes Tempo: Bei den Profis werden teilweise Geschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde gemessen oder sogar mehr. So schnell fahren Autos oft auf der Autobahn.

Jedes Spiel ist ein Endspiel und es fängt von vorn an. Alfred Gislason

Mal sehen, ob es im nächsten Spiel wieder so gut läuft. Am Samstag geht es gegen die Handballer aus unserem Nachbarland Österreich. Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist in Gedanken jedenfalls schon beim nächsten Spiel: "Jedes Spiel ist ein Endspiel und es fängt von vorn an. Die Partie wird genauso schwierig", sagte Alfred Gislason nach dem Sieg gegen Island.