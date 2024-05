Deutsche Handballer gegen Schweden ohne Knorr

Ohne Regisseur Juri Knorr müssen Deutschlands Handballer das Länderspiel gegen Schweden als Olympia-Vorbereitung bestreiten. Knorr, der am Donnerstag seinen 24. Geburtstag feierte, fällt für die Partie am kommenden Sonntag (14.30 Uhr/ZDF Livestream) in Växjö wegen eines Infekts aus.

Auf Grund eines Infekts wird Juri Knorr nicht im Kader des deutschen Nationalsteams im Spiel gegen Schweden sein. Sascha Klahn