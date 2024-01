Deutsche Handballer als Bundesliga-"Experten"

Ob Eric Diers Wechsel zum FC Bayern München oder der Transferwirbel um BVB-Rückkehrer Jadon Sancho - die jüngsten Nachrichten aus der Fußball-Bundesliga haben auch Deutschlands Handballer während ihrer Heim-EM mit Interesse verfolgt.

"Fußball steht hoch im Kurs bei uns in der Mannschaft. Da wird viel darüber diskutiert, auch über die ganzen Transfergerüchte. Da sind alle up to date", berichtete Linksaußen Rune Dahmke vor dem zweiten deutschen EM-Spiel am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) gegen Nordmazedonien. Wem der Rechtshänder des THW Kiel die Daumen drückt? "Holstein Kiel natürlich", sagte der 30-Jährige lachend.

Die Spieler von Bundestrainer Alfred Gislason treten beim Tischfußball im Hotel oder beim Aufwärmen vor dem Training gelegentlich auch selbst vor den Ball. Das Geschehen bei den Profis beschäftigt sie aber umso mehr: Rechtsaußen Timo Kastening schätzte vor dem zweiten EM-Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) augenzwinkernd gar die jüngsten Transfers der Top-Teams ein.

"Ich als alter Fußballtrainer würde sagen: Mit Eric Dier machst du nichts falsch", sagte Kastening zum ersten Wintertransfer des deutschen Rekordmeisters Bayern München schmunzelnd: "Ich glaube, er ist ein absolut solider Spieler, der für Fußballerverhältnisse 'Billiggeld' kam und den Harry Kane noch ein bisschen unterstützen kann."

Auch Sancho, dessen Rückkehr zu Borussia Dortmund am Donnerstag offiziell geworden war, sei laut Timo Kastening ein Gewinn für die Bundesliga: "Ich glaube, jeder Fußballfan freut sich, wenn Jadon Sancho wieder zu alter Stärke findet."

» alle News aus dem Fußball gibt es übrigens bei unserem Partner kicker.de

SID ml cs er

Video: Timo Kastening stellt DHB-Team vor