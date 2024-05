Deutsche Handball-Junioren gewinnen EM-Test in Ungarn

Die deutsche U20-Handball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger hat in Ungarn einen Sieg eingefahren. Im Duell mit den Osteuropäern gab es allerdings Licht und Schatten. Das zweite Spiel folgt heute, ein Livestream ist nicht angekündigt.

Elias Newel überzeugt beim Sieg der U20 in Ungarn. IMAGO/Pressefoto Baumann

Mit einem überzeugenden 32:29 (20:15)-Sieg über Ungarn hat die deutsche U20-Nationalmannschaft eine starke Duftmarke vor dem Handball-EM der Junioren im Sommer gesetzt. Dabei zeigte sich die Mannschaft von Martin Heuberger in guter Form.

"Insgesamt war es ein ordentliches Spiel von beiden Teams, wir haben eine gute Mannschaftsleistung geboten, fast alle Spieler haben sich in die Torschützenliste eingetragen", lobt Heuberger sein Team auf der DHB-Homepage.

Göppingen-Talent glänzt gegen Ungarn

Besonders die erste Hälfte dürfte ihm gefallen haben. Mit einem 3:0-Lauf setzte sich die DHB-Auswahl auf 6:3 ab, zog dann auf 13:9 davon und erreichte nach einer erneuten 3:0-Serie beim 18:12 (20.) den größten Vorsprung der gesamten Partie.

Dabei spielte sich vor allem Elias Newel in den Vordergrund. Der Mittelmann, der in diesem Jahr sein Bundesliga-Debüt für Frisch Auf Göppingen gegeben hat, erzielte alle seine sechs Tore im ersten Abschnitt und hatte seinen Anteil an der 20:15-Führung zur Pause.

"In der ersten Halbzeit legten beide Mannschaften los wie die Feuerwehr, da war mächtig viel Tempo im Spiel, und wir haben das sehr gut gemacht. Auch weil wir gegen den ungarischen Positionsangriff in der Abwehr ordentlich verteidigten, kam die deutliche 20:15-Halbzeitführung zustande", erklärte Martin Heuberger nach der Partie.

Deutschland mit zu vielen Fehlern

Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen, auch wenn die DHB-Auswahl den Gegner bis zum 24:20 auf Distanz hielt. Beim 26:25 war die Partie kurz vor dem Kipppunkt, doch immer, wenn es eng wurde, konnte die DHB-Auswahl den Kopf aus der Schlinge ziehen, den Ausgleich verhindern und immer wieder auf zwei Treffer Differenz erhöhen. Mit einem Doppelschlag von Jarnes Faust und Martin Siemer zum 30:27 schien die Vorentscheidung gefallen, aber Ungarn verkürzte wieder auf ein Tor.

Doch erneut Schmidt und Torsten Anselm sorgten schließlich für den 32:29-Erfolg. Beste Werfer der deutschen Mannschaft waren Elias Newel und Jarnes Faust mit je sechs Toren. Nicholas Schley feierte bei seinem Junioren-Debüt auch gleich seinen ersten Treffer. Wir haben viel durchgewechselt - auch in der Abwehr mit einer 6:0- und 5:1-Variante, jeder konnte sich präsentieren", sagte Heuberger.

"Nach der Pause wurde es knapp, weil wir zu viele freien Chancen liegengelassen haben und ein, zwei technische Fehler zu viel hatten, auch wenn die Gesamtzahl der technischen Fehler in Ordnung war. In den Phasen, als wir mit zwei, drei Toren führen, haben wir zu leichtfertig und zu schnell die Entscheidung gesucht, statt Ruhe zu bewahren", moniert der Bundestrainer den Auftritt seiner Mannschaft und fügte an: "Aber ich hoffe, die Spieler lernen daraus."

Heute zweites Duell

Für das Rückspiel, beide Teams treffen heute in Tiszakécske erneut aufeinander, erhofft sich der Bundestrainer "eine ähnlich flexible Abwehr und eine bessere Chancenverwertung im Angriff". Die beiden Testspiele sowie der vorherige Lehrgang waren der Startschuss zum Einspielen für die U20-Europameisterschaft in Slowenien (10. bis 21. Juli). Dort trifft die deutsche Mannschaft in Vorrundengruppe B auf Portugal, Serbien und Griechenland.

Vor der EM steht für den U19-WM-Fünften des Jahres 2023 noch das Turnier im schweizerischen Kloten vom 28. bis 30. Juni mit Spielen gegen Spanien, Frankreich und die Schweiz auf dem Programm. Danach absolviert das Team vom 4. bis zum 9. Juli ihr letztes Trainingslager in Landshut und tritt am Samstag, 6. Juli, um 15.30 im Sportzentrum West zur letzten EM-Generalprobe gegen die Auswahl von Italien an.

Ungarn - Deutschland 29:32 (15:20)

Deutschland:

Julian Buchele (Frisch Auf! Göppingen)

Frederik Höler (Füchse Berlin)

David Móré (Rhein-Neckar Löwen/2)

Jarnes Faust (THW Kiel/6/3)

Elias Newel (HC Oppenweiler/Backnang/6)

Marvin Siemer (Füchse Berlin/4)

Torsten Anselm (SG Pforzheim/Eutingen/2)

Tim Gömmel (HC Erlangen/1)

Anton Preußner (Füchse Berlin/1)

Henri Pabst (THW Kiel/1)

Magnus Grupe (Rhein-Neckar Löwen/1)

Nicholas Schley (Füchse Berlin/1)

Jan Schmidt (TSV Bayer Dormagen/3)

Leif Haack (HSG Ostsee/2)

Connar Battermann (TBV Lemgo/2)

Frederik Sondermann (TSV Bayer Dormagen)