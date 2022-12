Deutsche Geschichte verpasst: Schindler schrammt an der Überraschung vorbei

Gabriel Clemens hatte es am Dienstag vorgemacht, einen Tag später zog Martin Schindler um ein Haar nach. Doch letztlich gab der Brandenburger ein 3:1 gegen den "Bully Boy" Michael Smith noch aus der Hand und verpasste so nach den Weihnachtsfeiertagen deutsche Darts-Geschichte. Denn noch nie zuvor hatte es zwei Deutsche im Achtelfinale der PDC-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace gegeben.

Nur "Gaga" - und nicht "The Wall": Gabriel Clemens, der sich am Dienstag in einem denkwürdigen Spiel mit 4:3 gegen den starken Herausforderer Jim "The Quiff" Williams durchgesetzt hatte, steht als einziger deutsche Darts-Profi im Achtelfinale der Darts-WM 2023. Dabei wäre im am Tag darauf an diesem Mittwoch zu ganz später Stunde Martin Schindler gefolgt.

Während Clemens auf dem Papier die klar leichtere Aufgabe gehabt und laut eigener Aussage gegen den frech spielenden Waliser "eigentlich schon tot" gewesen war, standen die Chancen für Schindler von den Buchhaltern her vom Anwurf an deutlich schlechter. Schließlich musste der gebürtige Strausberger (Brandenburg) gegen Michael Smith - die Nummer 4 der Order of Merit - ran ans Werk.

Schindler geht 3:1 in Front - und kassiert das 3:3

Vom Start weg zeigte sich Schindler aber wenig beeindruckt vom bulligen, bärtigen und mit spitz nach oben gegelten Haaren auf der Bühne agierenden Engländer. Schnell stand es 1:0 für den Deutschen - und nach einem zwischenzeitlichen Konter vom "Bully Boy" zum 1:1 dann auch recht souverän 3:1. 88 und 28 löschte "The Wall" hier jeweils zum Satzgewinn.

Als sich dann aber im fünften Satz die Chance zum vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale bot, schaffte der Brandenburger die 121 nicht - und ließ so die Möglichkeit zum Aus des Engländers liegen. Das ließ die Halle hochkochen und den "Bully Boy" voll zurück ins Spiel bringen. Schindler wirkte hektisch, Smith haute lockerleicht etliche 180er und 140er hin. Und auch als der Brite auf seine geliebte Doppel-10 zum 3:3 in Sätzen verpasste, schaffte Schindler die 120 nicht. Am Ende löste es Smith als Nummer 4 der Welt über die Doppel-4.

"It is what it is": Keine Chance mehr im finalen Satz

Es ging also im letzten Match des Abends in den Decider - und hier braucht es bekanntlich zwei Legs Abstand. Los ging es mit einem souveränen 1:0 für Smith, ehe mal wieder eine 180 von Schindler folgte - und damit der Grundstein zum folgenden 1:1. Auf einmal war zudem wieder etwas der Wurm beim "Bully Boy" drin, was der Deutsche auch mit etwas Glück nach vorangegangenem Fehler nutzte.

Es folgte jedoch das bärenstarke 2:1 von Smith bei eigenem Anwurf mit gelöschter 83 am Ende (Triple-17, 16, Doppel-8) - inklusive geballter Jubelfaust und tosendem Jubel der Fans in der Halle. Wenig später war Schluss: Der Engländer holte sich das zweite Break zum 3:1 und damit das Match. Dabei nutzte der "Bully Boy" eiskalt bereits seinen ersten von insgesamt drei Matchdarts auf die Doppel-20 (Tops).

Es gibt aber mehr Positives als Negatives. Martin Schindler über seinen WM-Auftritt 2023

"Es ist schwierig zu beschreiben", haderte Schindler kurz nach seinem dramatischen Aus beim Gespräch mit "Sport1". "Es sind gemischte Gefühle. Irgendwo bin ich glücklich, so das zu spielen, was ich kann. Aber ich habe die Ziellinie nicht überquert. Mir war bewusst, dass ich ihn in der Pfanne hatte." Der Sieg sei greifbar gewesen, "aber irgendwie auch nicht", weil der Gegner immer auch zur Stelle gewesen sei.

Der Deutsche, der gegen Smith zehn 180er sowie einen fast identischen Average warf (etwas unter 95 gegenüber etwas über 95) und schlicht bei den Doppeln zu viel ausließ (nur 13 von 38 gegenüber 17 von 42), war sich aber auch seines Erfolgs sicher: "Klar, die 121 hätte ich ausmachen können. Doch auch wenn ich am Ende nur zwei Spiele bei dieser WM gespielt habe, hab ich tolle Momente erlebt. Es ist auch einfach brutal hart mit diesem Set-Modus, du liegst vorn, plötzlich geht es wieder in die andere Richtung. Am Ende ist es so, wie die Engländer sagen: 'It is what it is'. So ist Darts. Es gibt aber mehr Positives als Negatives."

