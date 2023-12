Deutsche Fußballerinnen träumen weiter von Olympia

Gleichzeitig zufrieden und unzufrieden: Das klingt erst mal nach einem Widerspruch. Bei den deutschen Fußballerinnen war es am Dienstagabend aber genau so.

Am Ball für Deutschland: Linda Dallmann beim Spiel in Wales. IMAGO/Beautiful Sports

Mit der Leistung in Wales konnten die Spielerinnen nicht zufrieden sein. 0:0 hieß es am Ende. Dieses Unentschieden reichte der deutschen Mannschaft aber, um in dem Wettbewerb weiterzukommen. Im Februar spielen die besten vier Teams in der Nations League (gesprochen: näischens liig) um den Titel. Doch das ist nicht alles. Bei diesen Spielen geht es auch um zwei freie Plätze bei den Olympischen Spielen.

Im Sommer geht es in Paris um Gold

Die großen Wettbewerbe werden nächstes Jahr in Frankreichs Hauptstadt Paris ausgetragen. Und die deutschen Fußballerinnen wollen unbedingt dabei sein. "Jetzt greifen wir im neuen Jahr voll an, um den Olympia-Traum wahr werden zu lassen", sagte Sara Doorsoun nach dem Spiel in Wales.