Deutsche Fußballerinnen sind bei EM dabei

Die Fußball-EM der Frauen findet erst 2025 statt. Dass Deutschland jetzt schon als Teilnehmer feststeht, hat die Mannschaft unter anderem Stürmerin Lea Schüller zu verdanken.

Traf doppelt in Polen: Lea Schüller. IMAGO/Steinbrenner

Für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen dauert es zwar noch etwas, bis sie ihre Europameisterschaft spielen dürfen. Dass sie 2025 bei dem Wettbewerb in der Schweiz dabei sind, steht aber jetzt schon fest. Denn am Dienstagabend holten die Spielerinnen mit einem 3:1 den Sieg gegen das Team aus Polen.

In der ersten Halbzeit sah es für die deutsche Mannschaft noch nicht so gut aus. Polen schoss das erste Tor. Und dann musste auch noch Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf wegen einer Verletzung am Bein ausgewechselt werden. Wie lange sie deswegen ausfällt, war bislang unklar.

In der zweiten Halbzeit lief es für die deutsche Mannschaft dann aber besser. Lea Schüller schoss zwei Tore, Klara Bühl ein Tor.

"Ich weiß nicht, warum wir es uns in der ersten Halbzeit immer so schwer machen", sagte Lea Schüller nach dem Spiel. Insgesamt sei sie aber zufrieden. "Wir haben jetzt das EM-Ticket." Wenige Tage zuvor hatte Deutschland schon einmal gegen Polen gespielt und nach 0:1-Rückstand mit 4:1 gewonnen.