Deutsche Freistil-Staffel scheidet im Vorlauf aus

Die 4x200 Meter Freistil Staffel der Frauen hat das Finale bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka deutlich verfehlt.

Isabel Gose, Leonie Kullmann, Nele Schulze und Nina Holt belegten am Donnerstag in 8:00,48 Minuten den 13. Platz der Vorläufe. Damit findet die Abendsession (Ortszeit) in der Marine Messe (ab 13 Uhr MESZ) ohne deutsche Beteiligung statt.

Die schnellste Staffel kam aus den USA. Die US-Amerikanerinnen gewannen die Vorläufe vor Australien und Großbritannien.

Halbisch im High Diving auf Rang 18

Klippenspringer Manuel Halbisch hat bei den Weltmeisterschaften in Japan den 18. Platz belegt. Der 25-Jährige erhielt für vier Sprünge aus 27 Metern Höhe 246,00 Punkte. Die Goldmedaille sicherte sich am Donnerstag im Momochi Seaside Park von Fukuoka der Rumäne Constantin Popovici mit 472,80 Zählern. Silber im High Diving, wie die Sportart offiziell beim Weltverband heißt, holte sein Landsmann Catalin-Petru Preda vor Gary Hunt aus Frankreich. Tags zuvor hatte Europameisterin Iris Schmidbauer Rang 13 belegt.