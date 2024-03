Deutsche, Favoriten, TV-Übertragung: Fragen und Antworten zum MLB-Saisonstart

Am 28. März feiern die USA den Opening Day in der MLB. Die beste Baseball-Liga der Welt startet mit einem Wettskandal und einem klaren Favoriten in die neue Saison. Auch ein Deutscher ist mit dabei.

Was steht an?

Am Donnerstag, 28. März, beginnt mit dem traditionellen Opening Day die neue Saison der Major League Baseball (MLB). Jedes der 30 Teams absolviert 162 Spiele in der Regular Season, danach folgen die Playoffs. Die Finalserie zwischen den Meistern der American League (AL) und der National League (NL) wird World Series genannt. Die ersten Spiele sind aber bereits absolviert: Titelanwärter Los Angeles Dodgers und die San Diego Padres absolvierten in der vergangenen Woche vorab zwei Partien in Seoul/Südkorea (5:2/11:15).

MLB - Die Stars im Fokus: Auf wen ist zu achten?

Auf Shohei Ohtani (29). Der Japaner, ein herausragender Werfer (Pitcher) und Schlagmann (Batter), wechselte von den Los Angeles Angels zu den Dodgers, wo er einen Vertrag über 700 Millionen Dollar für zehn Jahre unterschrieb. In dieser Saison kann er wegen einer Armverletzung aber nur als Schlagmann eingesetzt werden. Hinzu kommt: Sein Freund, Helfer und Übersetzer wurde gerade von den Dodgers gefeuert. Er hatte 4,5 Millionen Dollar an Spielschulden angehäuft, das Geld wurde von Ohtanis Konto überwiesen. Der Baseball-Star wies am Montag eine Verbindung zu diesem Wettskandal von sich. Er sei "schockiert" gewesen, als die Anschuldigungen gegen seinen Dolmetscher ans Licht kamen. Dieser habe ihn bestohlen und "Lügen erzählt". Ohtani bekräftige zudem, noch nie auf Sport, geschweige denn Baseball, gewettet zu haben.

Wer ist Titelfavorit in der MLB?

Nummer eins bei den Buchmachern sind die Dodgers. Sie holten nicht nur Ohtani, sondern unter anderem in dessen Landsmann Yoshinobu Yamamoto einen weiteren Werfer (Pitcher) aus der japanischen Liga: Der 25-Jährige erhielt einen mit 325 Millionen Dollar dotierten Vertrag über zwölf Jahre - hatte bei seinem Debüt gegen die Padres allerdings enorme Probleme. Nach nur einem Inning und fünf zugelassenen Runs wurde er bereits ausgewechselt.

Dennoch gehört Yamamoto zum Star-Ensemble der Dodgers um Ohtani, Outfielder Mookie Betts oder First Baseman Freddie Freeman. Dieses Trio zählt bei den Buchmachern zu den Top 4 der Favoriten auf den MVP-Award in der National League. Insgesamt investierten die Dodgers 1,1 Milliarden Dollar in neue Verträge, die anderen 29 Klubs zusammen 1,6 Milliarden.

Wer ist Titelverteidiger?

Die Texas Rangers aus Arlington bei Dallas. Sie gehören nach ihrem überraschenden Triumph im Vorjahr erneut zu den Anwärtern auf den Gewinn der World Series - allerdings hinter den Dodgers, den Atlanta Braves und den New York Yankees.

Spielen Deutsche in der MLB?

Der Berliner Max Kepler geht in seine zehnte Saison bei den Minnesota Twins. Die Franchise aus Minneapolis zog bereits im November ihre Option auf den 31 Jahre alten Outfielder. Sein Gehalt beträgt zehn Millionen Dollar.

Wer sind die Topverdiener?

Das Gehalt von Ohtani beträgt laut Vertrag 70 Millionen Dollar pro Jahr - allerdings wird er in den zehn Jahren, für die er bei den Dodgers unterschrieben hat, jeweils nur rund zwei Millionen Dollar ausbezahlt bekommen. Der Rest (680 Millionen Dollar) ist "deferred money", wird also erst nach dem Ende seiner Karriere ausbezahlt - eine gängige Praxis, damit die Klubs aktuell nicht (zu) weit über die Gehaltsobergrenze kommen (237 Millionen in 2024). Hinter Ohtani folgen die Pitcher Justin Verlander (Houston Astros), Max Scherzer (Texas Rangers/je 43,333 Millionen Dollar Jahresgehalt), Outfielder Aaron Judge (New York Yankees) und Pitcher Jacob de Grom (Rangers/je 40,0).

Und was verdient der Durchschnitt?

Das Durchschnittsgehalt eines MLB-Spielers betrug inklusive Boni im vergangenen Jahr 4,525 Millionen Dollar. Das Mindestgehalt für die neue Saison beträgt 740.000 Dollar.

Welche Franchise zahlt in der Saison 2024 am meisten?

Die New York Mets haben die größten Ausgaben - sie zahlen ihren Spielern in 2024 prognostizierte 297,9 Millionen Dollar. Es folgen die Yankees (290,8) und die Astros (237,3) und Philadelphia Phillies (237,1). Am knausrigsten sind mit 45,5 Millionen Dollar die Besitzer der Oakland A's, die in vier Jahren nach Las Vegas umsiedeln wollen.

Übertragung im TV und Stream: Ist die MLB in Deutschland zu sehen?

Spiele der MLB werden von verschiedenen Anbietern gezeigt, darunter bei Sport1+ (gehört zu Sport1). Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder DAZN bieten Pakete an, in denen der Liga-Sender MLB.TV enthalten ist. Wer ein Abo direkt bei MLB.TV abschließt, hat Zugriff auf alle Spiele aller Mannschaften - inklusive Playoffs.