Deutsche Eishockey-Spieler erreichen Viertelfinale

Drei Siege in Folge! Damit war klar: Die Deutschen haben es ins Viertelfinale der Eishockey-WM geschafft.

Zwar hatte die deutsche Eishockey-Mannschaft schon am Samstag den Sieg gegen Polen geholt. Doch erst als andere Teams am Sonntag ihre Spiele hatten, stand wirklich fest: Die Deutschen haben es ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft geschafft.

Auf wen die Deutschen am Donnerstag treffen, war zunächst noch nicht ganz klar. Gastgeberland Tschechien, Kanada oder doch die Schweiz? Der deutsche Profi J.J. Peterka, der normalerweise in Nordamerika für die Buffalo Sabres spielt, hofft auf Schweizer Gegner: "Es macht immer Spaß, gegen sie zu spielen. Sie haben vielleicht etwas Angst vor uns, wenn man die letzten Jahre anschaut." Denn die Deutschen hatten die Schweizer einige Male in einem Viertelfinale bezwungen.

Bevor es in die Finalspiele geht, steht für die Deutschen am Dienstag noch ein letztes Spiel der Gruppenphase an: gegen Frankreich.