Deutsche Duelle mit Ajax: Tanzt Union aus der Reihe?

Wenn es im Europapokal gegen Ajax Amsterdam geht, endet das für Bundesligisten oft unschön. Union könnte die Niederländer als erst dritter deutscher Klub rauskegeln.

Deutlicher als das Ergebnis war nur Udo Lattek. "Eine Halbzeit lang haben wir hervorragend gespielt, aber dann hat uns ein dummes Tor, an dem ich Sepp Maier die Schuld gebe, aus unserer Bahn geworfen", kritisierte der Bayern-Trainer nach dem "Superknüller des Jahres" - wie der kicker 1973 das Gipfeltreffen mit Titelverteidiger Ajax bezeichnete. Am Ende des Viertelfinal-Hinspiels stand es 0:4 (Rückspiel 2:1), Ajax verteidigte Europas Krone erneut.

Nur ein Jahr zuvor hatten die Niederländer in der ersten Runde bereits DDR-Meister Dynamo Dresden eliminiert (2:0, 0:0), für deutsche Mannschaften waren sie nicht nur in den großen Jahren mit Johan Cruyff ein regelrechter Angstgegner.

Begonnen hatte es 1958 mit Erzgebirge Aue, das im Achtelfinale des Landesmeister-Cup beide Spiele gegen Ajax verlor (1:3, 0:1). Es folgte, auf Amsterdams erstem Weg ins Landesmeister-Finale, in der ersten Runde 1968/69 der 1. FC Nürnberg. Auf das 1:1 im Hinspiel setzte es in den Niederlanden ein krachendes 0:4 - noch bitterer war für die Franken am Saisonende freilich der Bundesliga-Abstieg als amtierender Meister.

Im Messepokal 1969/70, einem Vorläufer des UEFA-Cup, warf Ajax mit Hannover 96 (1:2, 3:0) und Carl Zeiss Jena (3:1, 5:1) dann gleich zwei deutsche Vertreter raus. Es folgten besagte Duelle mit Dresden und den Bayern. Wann immer Ajax international auf deutsche Mannschaften traf, war für diese gegen die Schönspieler Endstation. Das musste 1975/76, in der zweiten Runde des UEFA-Cup, auch Hertha BSC erfahren (1:0, 1:4). Und da spielte Cruyff schon in Barcelona.

Rummenigge und Hoeneß schießen Ajax ab

Erst 1980/81, im achten Anlauf deutscher Mannschaften, gelang dem FC Bayern das schier Unmögliche. Im Achtelfinale des Landesmeister-Cup watschten die Münchner Ajax im Heimspiel mit 5:1 ab, Karl-Heinz Rummenigge und Dieter Hoeneß trafen je doppelt. Da war das 1:2 im Rückspiel herzlich egal. Dennoch konnte Ajax diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen.

Pokalsieger-Finale 1987: Marco van Basten köpft Ajax gegen Lok Leipzig zum Titel. imago/Colorsport

Im Finale des Europapokals der Pokalsieger besiegte der niederländische Rekordmeister 1987 Lok Leipzig (1:0), 1988 erwischte es im gleichen Wettbewerb den HSV (0:1, 0:2). Im UEFA-Cup scheiterten 1991/92 Rot-Weiß Erfurt (1:2, 0:3) und 1992/93 der 1. FC Kaiserslautern (0:2, 0:1) - und dann hatte Ajax ja mit dem FC Bayern noch ein Hühnchen zu rupfen.

Die junge Mannschaft von Louis van Gaal führte Giovanni Trapattonis FCB im Champions-League-Halbfinale 1995 (0:0 im Hinspiel) derart vor, dass dieser mit dem 2:5 in Amsterdam sogar noch gut bedient war. Und weil's so schön war, kegelte Ajax ein Jahr später im Viertelfinale auch den deutschen Meister Borussia Dortmund raus (2:0, 1:0). Das UEFA-Cup-Achtelfinale 1997/98 verlor der VfL Bochum (2:4, 2:2).

Nachdem sich die Bayern in der Champions-League-Gruppenphase 2004/05 mal wieder revanchiert hatten (4:0, 2:2), gelang es Werder Bremen 2006/07 im Sechzehntelfinale des UEFA-Cup als erst zweiter deutscher Mannschaft, Amsterdam in der K.-o.-Runde zu eliminieren (3:0, 1:3).

Eine Bilanz macht Union Mut

Seither gab es nur noch ein K.-o.-Duell, in dem 2016/17 Europa-League-Teilnehmer FC Schalke 04 scheiterte (0:2, 3:2 n.V. im Viertelfinale). Das ergibt eine Quote von 15 aus 17 aus Ajax-Sicht - und da spielt etwa die 4:0-Machtdemonstration gegen den BVB in der CL-Gruppenphase 2021 noch nicht mal mit rein.

In Duell Nummer 18 hat Union Berlin nach dem 0:0 in Amsterdam, als sogar ein Tor der Eisernen einkassiert wurde, für das Rückspiel in Köpenick gute Karten. Auch wenn die Historie etwas ganz anderes sagt. Wobei: Von seinen 21 Spielen auf deutschem Boden konnte Ajax nur sieben gewinnen.