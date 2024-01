Deutsche Doppel trumpfen auf: Hanfmann/Koepfer überraschen - Auch Siegemund weiter

Die deutschen Tennis-Doppel sorgen in Melbourne für Furore. Im Halbfinale könnte es zu einem deutschen Duell kommen. Auch Laura Siegemund harmoniert mit ihrer neuen Partnerin.

Das deutsche Doppel Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer hat bei den Australian Open überraschend das Viertelfinale erreicht. Das Tennis-Duo gewann am Montag in Melbourne gegen die an Nummer vier gesetzten Marcel Granollers aus Spanien und Horacio Zeballos aus Argentinien mit 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Damit stehen beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison zwei deutsche Doppel im Viertelfinale. Am Sonntag hatten bereits Kevin Krawietz und Tim Pütz ihr Achtelfinale gewonnen. Setzen sich beide Doppel auch im Viertelfinale durch, könnte es im Halbfinale zu einem deutschen Duell kommen.

Siegemund harmoniert mit neuer Partnerin

Auch Laura Siegemund steht zusammen mit ihrer neuen Doppelpartnerin Barbora Krejcikova im Viertelfinale. Das deutsch-tschechische Tennis-Duo gewann am Montag in Melbourne gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro und die Russin Diana Schnaider mit 6:4, 6:0.

Siegemund hatte zuletzt lange mit der Russin Vera Zvonareva zusammengespielt und im November im mexikanischen Cancun die WTA-Finals gewonnen. Da Zvonareva danach aber etwas kürzertreten wollte, war Siegemund auf der Suche nach einer neuen Doppelpartnerin und fand diese in Krejcikova.

Die Gewinnerin von sieben Grand-Slam-Turnieren im Doppel hatte sich zuvor von ihrer Partnerin Katerina Siniakova getrennt. Siniakova ist nun zusammen mit der Australierin Storm Hunter nächste Gegnerin von Siegemund und Krejcikova.

"Es ist eine Ehre mit einer Spielerin wie Barbora zusammenspielen zu können. Sie hat im Doppel fast alles gewonnen. Ich denke, wir ergänzen uns gut", sagte Siegemund nach dem Weiterkommen.