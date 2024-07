Deutsche Dominanz, brasilianische Konstanz: Favoriten-Check vor der WM

Bei der FC Pro World Championship in Berlin wird ab Donnerstag der weltbeste eSportler in EA SPORTS FC 24 ermittelt. Wer sind die großen Favoriten? Und wen sollten die Fans sonst noch im Auge behalten?

Wer wird erster Weltmeister in EA SPORTS FC? Das wird bei der FC Pro World Championship noch in dieser Woche geklärt. 24 Kandidaten stehen bereits fest, acht weitere werden bei den Play-Ins am Mittwoch ermittelt. Anschließend entscheiden eine Gruppenphase im "GSL"-Format und die folgenden K.-o.-Runden - bis hin zum Finale am Samstag. Doch welche Spieler haben nach den Eindrücken der vergangenen Monate und Jahre die besten Karten? Wer ist am stärksten in Form? Kurz: Wer sind die großen Favoriten?

Jonas Wirth - Deutsche Dominanz

Wer den FC-eSport der jüngeren Vergangenheit verfolgt hat, kommt bei der Frage nach den WM-Anwärtern nicht an 'Jonny' vorbei. Der Hüne sicherte sich 2024 sowohl den Klub- als auch den Einzeltitel in der Virtual Bundesliga (VBL). Kurz darauf gewann Wirth zudem die eChampions League mit einem überragenden Torverhältnis von 30:7 in acht Partien. Nachdem es für 'Jonny' in den frühen Runden des DFB-ePokal und der FC Pro Open nicht allzu gut gelaufen war, dominierte er die weitere Saison - national wie international.

'Jonny' im siegreichen VBL Grand Final. IMAGO/Beautiful Sports

Beim FIFAe World Cup 2023 sammelte Wirth bereits erste WM-Erfahrung, aus dem knappen Achtelfinal-Aus gegen den Italiener Andrea Montanini (2:3, 2:2) sollte er gelernt haben. Die sportliche Entwicklung, die 'Jonny' in den vergangenen zwei Jahren genommen hat, ist beeindruckend. Bei der FC Pro World Championship wird der Fnatic-Neuzugang noch mal im Trikot seines Ex-Klubs SC Paderborn auflaufen, der ihn für die Dauer des Turniers ausleiht. Ob ihn der womöglich letzte Tanz für die Ostwestfalen zusätzlich anspornt?

Anders Vejrgang - Dänischer Druckabfall

Lange hat der hochveranlagte Däne auf seinen ersten großen Einzeltitel warten müssen. Beim FIFAe World Cup 2023 scheiterte er im Viertelfinale unglücklich an Francesco Tagliafierro, im Finale der FC Pro Open unterlag er Paulo Chaves in letzter Minute. Der Knoten platzte am vergangenen Sonntag, als Vejrgang sich und Dänemark zum eEURO-Sieger krönte. Der Triumph habe ihm selbst zufolge "eine Menge Druck von mir genommen". Der 18-Jährige zeigte sich gelöst und "sehr erleichtert" über den persönlichen Meilenstein.

Bringt Anders seine Gegner zum Schweigen? IMAGO/Beautiful Sports

Allgemein gilt festzuhalten, dass der Vejrgang, der mitten in entscheidenden Spielen in Tränen ausbricht, wohl der Geschichte angehört. Der Däne ist immer noch emotional, hadert ab und an noch mit Situationen - er ist aber viel ruhiger geworden. Für seinen RBLZ-Teamkollegen Umut Gültekin, selbst FIFA-Weltmeister 2022, ist Vejrgang "der beste Spieler der Welt". Diesen Nachweis will er bei der FC Pro World Championship erbringen. Sein Talent und der mögliche Rückenwind der eEURO machen ihn zu einem der größten Titelfavoriten.

Paulo Chaves - Brasilianische Konstanz

Der Trophäenschrank des Brasilianers muss randvoll sein - für den Pokal des Einzelweltmeisters würde er aber sicherlich ein wenig Platz freiräumen. Chaves, besser bekannt als 'PHzin', ist amtierender eDivisie-Meister, zweifacher Sieger des FIFAe Nations Cup, eLibertadores-Gewinner von 2022 und so einiges mehr. Der größte Coup der laufenden Saison gelang dem eSportler von Ajax Amsterdam bei den FC Pro Open, in deren hochkarätigem Finale er besagten Vejrgang auf dramatische Art und Weise bezwang.

Gelingt 'PHzin' der nächste Coup? Joosep Martinson/FIFA/FIFA via Getty Images

Beim FIFAe Club World Cup scheiterte 'PHzin' 2023 im Achtelfinale, beim FIFAe World Cup erst im Halbfinale. Auch bei der eChampions League 2024 kam Chaves einmal mehr in die K.-o.-Phase - Konstanz ist das große Stichwort beim 20-Jährigen. Er ist in fast allen prestigeträchtigen Turnieren weit vorne mit dabei. "Ich will immer der Beste sein, immer der Champion", sagt 'PHzin' im Vorfeld der FC Pro World Championship. Dem Brasilianer widmete EA SPORTS sogar die erste Episode des Dokumentationsformats "Player Lock".

Manuel Bachoore - Der Titelverteidiger

Nicht allzu viele Experten hatten den Niederländer im vergangenen Jahr vor dem FIFAe World Cup auf ihrer engeren Favoritenliste. Bachoore belehrte Zweifler jedoch eines Besseren: Er schaltete auf dem Weg ins Finale unter anderem den Italiener Tagliafierro aus, der zuvor Vejrgang besiegt hatte. Dass der anschließende WM-Endspielsieg auch mit einem Eklat einherging, schmälerte seine Leistung in Riad nur marginal. Bachoore hatte seine Klasse unter Beweis gestellt - und knüpfte 2023/24 durchaus an diese spielerische Qualität an.

Bachoore feiert den WM-Titel 2023. FIFA via Getty Images

Den niederländischen Meistertitel verpasste er mit der PSV Eindhoven in der stark besetzten eDivisie erst im Finale. In der eChampions League rückte Bachoore immerhin bis in Viertelfinale vor. Bei der DreamHack in Dallas sicherte sich der 19-Jährige den zweiten Platz und ein Ticket für den Esports World Cup. Wirklich enttäuschend verliefen für ihn nur die FC Pro Open: Als FIFA-Weltmeister war er für die Gruppenphase gesetzt, musste dort aber recht klar die Segel streichen - für Berlin ist ein Vorrunden-Aus nicht eingeplant.

Emre Yilmaz - Niederländische Ruhe

Gegen wen verlor Bachoore im eChampions-League-Viertelfinale und im Endspiel der DreamHack? Richtig, gegen seinen Eindhoven-Teamkollegen Yilmaz. Den Dallas-Triumph mal ausgenommen, fehlt dem Niederländer in der laufenden Saison noch ein ganz wichtiger Titel. In der virtuellen Königsklasse sowie in den FC Pro Open war je im Halbfinale Schluss. Dass Yilmaz es in den beiden bisher größten internationalen Turnieren unter die Top 4 geschafft hat, spricht allerdings für das hohe Niveau, auf dem er generell spielt.

Yilmaz mit dem eCL-Henkelpott 2023. UEFA/EA SPORTS

Und dass Yilmaz große Trophäen auch gewinnen kann, demonstrierte er in FIFA 23, als er sich in der eChampions League behauptete. Beim FIFAe World Cup 2023 schied er im Achtelfinale aus, weil er eine 1:5-Hinspielpleite gegen den späteren Vize-Weltmeister Mark Zakhary im Rückspiel (4:1) nicht mehr ganz drehen konnte. Der Niederländer ist für seine Ruhe bekannt, während der Spiele verzieht er meist keine Miene. In Interviews tritt er stets eher zurückhaltend auf - auf dem virtuellen Rasen bietet er mitunter furiosen Offensivfußball.

Weitere Anwärter: Erfahrung trifft Titelhunger

Im Teilnehmerfeld der FC Pro World Championship befinden sich noch andere eSportler, die beim Überblick über die Favoriten erwähnt werden müssen. Traditionell sollten Donovan Hunt und Nicolas Villalba im Auge behalten werden, beide zählen seit mehreren Jahren zur Weltspitze. 'Tekkz' ist amtierender ePremier-League-Meister sowie mehrfacher Sieger von FUT Champions Cups. Der "Iceman", wie Villalba genannt wird, gewann 2024 die eLa Liga, 2022 die eChampions League und wurde im selben Jahr Vize-Weltmeister.

Hunger auf ihren ersten Triumph auf der ganze großen Bühne dürften Levi de Weerd und Levy Finn Rieck, der zweite deutsche WM-Fahrer, verspüren. Der Niederländer war zwar bereits mehrfach eDivisie-Champion, konnte aber noch keinen prestigeträchtigen internationalen Pokal gewinnen. "Vize-Finn", wie Rieck teils schon betitelt wird, verlor in dieser Saison bereits zwei Finals: um die VBL-Einzelmeisterschaft und um die eChampions League. Beide dürften mit maximaler Motivation nach Berlin gereist sein.

Hinzukommen weitere Spieler, die 2023/24 vor allem in ihren nationalen Ligen überzeugt haben. Julien Perbal gewann an der Seite des Italieners Montanini zum vierten Mal in Folge die französische eLigue 1. Der Argentinier Matias Bonanno war 'Tekkz'-Partner auf dem Weg zum ePremier-League-Triumph. Lucio Vecchione siegte mit Monza in der italienischen eSerie A, zu deren MVP er zudem gekürt wurde.