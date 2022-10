Deutsche Dominanz bei Bahnrad-WM beendet: Friedrich verliert Finale, Hinze Dritte

Der Olympia-Härtetest fällt für die deutschen Sprinterinnen schmerzhaft aus. Auf der Bahn von Paris 2024 endet die mehr als zwei Jahre währende Siegesserie von Emma Hinze und Lea Friedrich.

Lea Sophie Friedrich hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines die Goldmedaille in der Königsdisziplin Sprint knapp verpasst. Die 22-Jährige verlor am Freitag in zwei Läufen gegen die vom Publikum getragene Französin Mathilde Gros, die zuvor schon die zweimalige Sprint-Weltmeisterin Emma Hinze geschlagen hatte. Hinze holte sich im kleinen Finale gegen die frühere Eisschnellläuferin Laurine van Riessen aus den Niederlanden Bronze.

Im vergangenen Jahr hatte Hinze im Finale noch gegen Friedrich gewonnen. Nun endete die seit 2020 währende Dominanz der deutschen Sprinterinnen. Hinze und Friedrich hatten sich bei den letzten beiden Titelkämpfen alle Titel im Kurzzeitbereich untereinander aufgeteilt, auch zum Auftakt am Mittwoch hatte es für das Duo zusammen mit Pauline Grabosch Gold im Teamsprint gegeben.