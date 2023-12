Deutsche Biathleten schießen Strafrunden en masse - Norwegisches Podest

Benedikt Doll hat nach seinem Sprint-Sieg beim Biathlon-Weltcup in Lenzerheide einen weiteren Podestplatz klar verpasst. Beim norwegischen Dreifacherfolg schoss nicht nur er zu viele Strafrunden.

Nachdem im Sprint am Freitag vier Deutsche in den Top 6 gelandet waren, dominierten die Norweger die Verfolgung über 12,5 Kilometer am Samstag klar. Neben den ersten drei Plätzen von Johannes Thingnes Bö, Endre Strömsheim und Sturla Holm Lägreid komplettierten Johannes Dale-Skjevdal (5.) und Tarjei Bö (8.) das starke norwegische Mannschaftsergebnis.

Philipp Horn landete als bester Deutscher auf dem siebten Platz. Der 29-Jährige schoss bei vier Schießeinlagen dreimal daneben. Johannes Kühn gelang eine starke Schlussrunde. Er landete nach vier Strafrunden noch auf dem neunten Rang, direkt dahinter überquerte Justus Strelow die Ziellinie. Strelow verfehlte nur eine Scheibe und arbeitete sich insgesamt acht Ränge nach vorn.

Benedikt Doll, der zum Auftakt im schweizerischen Lenzerheide noch gewonnen hatte, und Teamkollege Philipp Nawrath hatten große Probleme am Schießstand. Die beiden mussten sieben Extra-Runden drehen. Das Duo landete auf den Rängen 17 und 18. David Zobel kämpfte sich ebenfalls acht Plätze nach vorn und wurde mit drei Strafrunden 31.

"Das ist Biathlon"

"Es fing schon ein bisschen auf der Strecke an, da habe ich mich schon ganz schön quälen müssen, um mitzuhalten", sagte Doll in einem ZDF-Interview. "Und am Schießstand war es so, dass das, was gestern noch von allein funktioniert hat, gar nicht funktionierte. Es war ein Kampf und mir hat die Ruhe gefehlt. Das ist Biathlon."

Johannes Thingnes Bö übernahm durch seinen Sieg das Gelbe Trikot von seinem Bruder Tarjei. Nawrath ist als Sechster nun bester Deutscher im Weltcup. Auftaktsieger Roman Rees ist im WM-Ort von 2025 ebenso wie Weltmeister Sebastian Samuelsson krankheitsbedingt nicht am Start. Für das restliche Feld steht am Sonntag (14.45 Uhr) zum Jahresabschluss der erste Massenstart des Winters an.

