Deutsche Basketballer starten in Nürnberg in WM-Qualifikation

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit dem neuen Bundestrainer Gordon Herbert startet mit einem Heimspiel in Nürnberg in die Qualifikation für die WM 2023. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund am Donnerstag mit.

In der neuen Kia Metropol Arena Nürnberg startet die DBB-Auswahl in die WM-Qualifikation. imago images/Zink