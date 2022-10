Deutsche Agenten planen Klage gegen die FIFA

Zwischen Fußball-Weltverband FIFA und den deutschen Spielerberatern droht Ärger. Das geht aus einem Schreiben hervor, das dem kicker vorliegt.

Nach jahrelanger Vorbereitung soll es nun so weit sein: Bei seiner nächsten Sitzung Ende Oktober soll der FIFA-Rat angeblich die Reform des Spielervermittlerreglements verabschieden. Diese umfasst sowohl eine Rückkehr zu einer Lizenzierung sowie Obergrenzen für Beraterprovisionen. Dass es dagegen Klagen geben wird, ist seit geraumer Zeit so sicher wie das Amen in der Kirche. Offenbar spielt dabei die DFVV, die Deutsche Fußball-Vermittler-Vereinigung, eine zentrale Rolle.

Denn die Lobby-Gruppe hat für nächste Woche in die Räume einer großen Münchner Spielerberatungsagentur geladen. Die Intention ist klar: "Aufgrund der geplanten Änderungen hinsichtlich der Arbeit mit Spielervermittlern, initiiert durch die FIFA, wollen wir als Die Deutsche Fußballspieler-Vermittler Vereinigung e.V. (DFVV) versuchen, einen stärkeren Verbund in unserer Branche zu organisieren." So steht es in dem Schreiben, das dem kicker vorliegt.

Und weiter: "Als DFVV ist es uns ein Anliegen, in Vertretung aller unserer Mitglieder auch gegen das geplante, demnächst umzusetzende FIFA-Reglement vorzugehen, in letzter Konsequenz auch in Form einer kostspieligen einstweiligen gerichtlichen Verfügung." Für diese wollen die Agenten offenbar eine "solidarische Prozessfinanzierung" organisieren.

Nicht alle Beraterfirmen dürften sich anschließen

Noch ist unklar, welche Agenturen an dem Treffen teilnehmen. Angeblich erhielten die größten Firmen des deutschen Marktes das Schreiben, doch nicht alle dürften sich dem Aufruf anschließen. Dies wiederum hängt mit dem Beitritt der DFVV zu einem Schweizer Verein zusammen: Dem "The Football Forum", das unter anderem vom verstorbenen Star-Berater Mino Raiola aus der Taufe gehoben wurde, um die seit Jahren geplanten Begrenzungen der Beraterprovisionen zu attackieren.

Auch der deutsche Berater Roger Wittmann gehört zu den führenden Köpfen. Die Wendung hin zum "Football Forum" und weg von der europäischen Generalvertretung der Agenten (EFAA) hatte in der deutschen Branche für Unmut gesorgt. Ähnlich wie die FIFA-Reform, die die deutschen Vermittler nun in Bälde mit einer Verfügungsklage zu attackieren planen.