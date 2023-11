Deutsch-Griechischer Abend in Europa - mit Fortounis, ohne Baba

Der Spielplan der diesjährigen Europa League und Europa Conference League wollte es so, dass am Donnerstagabend gleich zwei deutsch-griechische Duelle anstehen. Zuerst empfängt Freiburg wieder mal den griechischen Rekordmeister Olympiakos, später am Abend will sich Frankfurt bei PAOK revanchieren.

Fortounis sticht bei Olympiakos heraus

Wenn am frühen Donnerstagabend in Freiburg das Spiel angepfiffen wird, sieht die Ausgangslage für die Breisgauer einfach aus: mit einem Punkt schafft das Team von Trainer Christian Streich definitiv das europäische Überwintern, um am letzten Spieltag in London bei West Ham United ein Endspiel um den Gruppensieg und das damit verbundenen Erreichen des Achtelfinals zu kämpfen.

Doch der griechische Rekordmeister Olympiakos hat sicher etwas dagegen. Bei den Griechen drehte sich seit Wochen viel um das abgebrochene und letztlich am grünen Tisch verlorene Derby gegen Panathinaikos. Der Klub sucht seine letzte Hoffnung nun beim CAS. Unterschätzen sollten die Freiburger Olympiakos allerdings nicht, denn die europäisch enorm erfahrenen Hafenstädter haben noch eine Minimalchance: Ein Sieg in Freiburg, danach ein realisierbarer Dreier daheim gegen Underdog Backa Topola und eine Pleite von Freiburg in London, würden für Olympiakos doch noch Platz zwei und das Weiterkommen in der Europa League bedeuten. Zwar hat der SC das Hinspiel in Piräus knapp mit 3:2 für sich entscheiden können, doch auch das Vorjahresduell ging für die Freiburger mit dem späten Ausgleichstreffer von Kübler (90./+3) - gegen ein deutlich schwächeres und schon ausgeschiedenes Olympiakos - nur 1:1 aus.

Vor allem in der Offensive scheint Olympiakos aktuell zwei sichere Aktien zu haben: Rückkehrer Daniel Podence, der von Wolverhampton leihweise zurück nach Piräus kam, kann mit sechs Toren und drei Vorlagen bislang enorm helfen. Doch der alles überragende Spieler heißt Kostas Fortounis. Der Kapitän von Olympiakos scheint in seiner zehnten Saison für die Rot-Weißen, die beste überhaupt hinlegen zu wollen. Acht Tore und neun Assists in 18 Spielen belegen es. Zeigen aber auch wie abhängig das Team um Trainer Diego Martinez von seinem Leader und Kapitän ist.

Klubeigner Marinakis ist weiterhin emsig unterwegs: Der Einstieg bei Rio Ave ist nun durch. Für 20,5 Millionen erwarb der griechische Reeder 80 Prozent des portugiesischen Erstligisten. Nach Olympiakos und Nottingham, der dritte europäische Erstligist, für den milliardenschweren Unternehmer.

Baba fehlt in Frankfurt - 5000 PAOK-Fans erwartet

Gegen Frankfurt nicht dabei: Abdul Rahman Baba (li.). IMAGO/Jan Huebner

Etwas mehr als zwei Stunden später steigt knapp 270 Kilometer weiter nördlich das "Endspiel" um den Gruppensieg der Conference-League-Gruppe G. Die Eintracht (aktuell neun Zähler) empfängt PAOK (zehn Punkte) und braucht einen Sieg. Den Nordgriechen würde auch ein Remis zur Tabellenführung reichen.

Im Hinspiel reichten PAOK zwei Standardtore zum 2:1-Erfolg, der vielumjubelte Siegtreffer von Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis fiel in der Nachspielzeit. Das Team von Trainer Razvan Lucescu blieb in insgesamt zehn bisherigen Auftritten in Qualifikation und Gruppenphase bislang ungeschlagen (sieben Siege, drei Remis).

Wie effektiv seine Mannschaft sein kann, zeigte sich erneut am Samstag im Ligaduell gegen Panserraikos (5:0). Mit einem x-Goals-Wert von gerade mal 1,52 erzielte PAOK satte fünf Tore. Dabei konnten Stammkräfte wie Koulierakis, Giannis Konstantelias, Soualiho Meité und Stürmer Mbwana Samatta geschont werden. Auch Flügerflitzer Andrija Zivkovic (zehn Tore, drei Assists in 21 Saisonpartien) fehlte gelbgesperrt.

Fraglich für das Spiel in Frankfurt war Linksverteidiger Abdul Rahman Baba, der nach einem Muskelfaserriss seit einigen Tagen nur bedingt mit dem Rest der Mannschaft trainierte. Inzwischen ist klar: Der 29-jährige Ghanaer fehlt in Frankfurt. Baba (67 BL-Spiele für Augsburg und Schalke) stand nach seinem Verkauf von Augsburg an Chelsea im Jahr 2015 bis zum vergangenen Sommer bei den Londonern unter Vertrag, für die er aber auf nur 15 Premier-League-Einsätze kam. Seine langjährige Ausleih-Odyssee ging von Schalke über Stade Reims, Mallorca, PAOK und Reading. Im Januar 2021 holte der damalige PAOK-Sportdirektor Olaf Rebbe Baba leihweise in die nordgriechische Hafenstadt. Im zweiten Anlauf ist er nun fest bis 2026 an PAOK gebunden. Der Linksfuß scheint in Thessaloniki endlich sein sportliches Ithaka gefunden zu haben. Zusammen mit dem Brasilianer Taison (früher Schachtar Donezk) bildet Baba die linke Achse von PAOK, die im Umschaltspiel der Nordgriechen eine enorme gut eingespielte und funktionierende Waffe ist.

In Frankfurt werden schätzungsweise 5000 PAOK-Fans erwartet. Die 2700 Karten vom Kontingent für PAOK waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Dazu werden etliche in Frankfurt und ganz Deutschland lebende Griechen den Weg in den Deutsche-Bank-Park finden.