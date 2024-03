Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman entzückt beim Combine

Spielt nach Sebastian Vollmer (2009 bis 2016 bei den Patriots und zweimaliger Champion) bald der nächste deutsche Offensive-Line-Spieler in der NFL? Beim Scouting Combine überraschte Brandon Coleman mit starken Werten.

Als er im Alter von 15 Jahren seine Heimatstadt Berlin in Richtung USA verlassen hatte, hatte er eigentlich ein Basketball-Stipendium im Sinn. Das gab Brendon Coleman gegenüber der Medienabteilung seines Colleges TCU selbst zu.

Doch dann kam alles ganz anders: In der High School begann Coleman mit American Football und kam nur drei Jahre später über das Junior College Trinity Valley zur Texas Christian University in Fort Worth, Texas. Dort schwang sich Coleman bereits in seiner zweiten Saison zum Starter auf und erreichte im Jahr 2022 sogar das Finale der College Football Playoffs.

Auch nach der Finalteilnahme kehrte Coleman ans College zurück und führte die Horned Frogs sogar als Teamkapitän aufs Feld. Wenngleich die vergangene Saison mit einer 5:7-Bilanz etwas enttäuschend verlaufen ist, hat Coleman gute Chancen, im NFL Draft 2024 (25. bis 27. April) in Detroit ausgewählt zu werden und damit in die Fußstapfen des zweimaligen Super-Bowl-Siegers Sebastian Vollmers (ehemals New England Patriots) zu treten.

Viertbester Relative Athletic Score aller Zeiten

NFL-Analyst Lance Zierlein bescheinigt ihm jedenfalls eine "außergewöhnliche Länge" und "Eins-A-Spannweite" und hebt die Flexibilität des Offensive Lineman hervor, der sowohl auf der Tackle- als auch auf der Guard-Position spielen kann. Auch der frühere NFL-Scout Daniel Jeremiah fand beim NFL Network lobende Worte für Coleman und prophezeite ihn als möglichen Dritt- bis Fünftrunden-Draftpick. Argumente für eine noch bessere Draft-Position lieferte der Deutsch-Amerikaner beim Scouting Combine in Indianapolis, das am Sonntag seinen Abschluss fand.

Für die 40 Yards (36,5 Meter) brauchte der 1,94 Meter große und knapp 142 Kilo schwere Coleman nur 4,9 Sekunden - und bot damit den fünftbesten Wert aller Offensive Linemen des diesjährigen Combines auf. Auch bei den Weit- und Hochsprungübungen wusste er durchaus zu überzeugen: Aus dem Stand sprang Coleman 2,90 Meter weit und 86 Zentimeter hoch und bestätigte dabei mit den siebt- und sechstbesten O-Line-Werten den Status als absoluter Top-Athlet seiner Position.

Ein Urteil, das auch die tiefergehenden Zahlen bestätigen: Wie NFL-Deutschland auf X (vormals: Twitter) bekanntgab, erreichte Coleman mit einer Note von 9,98 den viertbesten Relative Athletic Score (RAS) aller Zeiten für einen Guard. Hierbei werden die Leistungen jedes Spielers beim Combine kombiniert, um einen Noten-Wert für die Gesamtleistung zu liefern. Nur Brandon Brooks (im NFL-Draft 2012 in der dritten Runde von den Houston Texans ausgewählt), Evan Mathis (3. Runde des NFL-Drafts 2005 von den Carolina Panthers gewählt) und Blake Muir (Undrafted Free Agent, 2016) schnitten noch besser ab.