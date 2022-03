Deutliches Zeichen: PSG-Fans fordern Rücktritt der Klubleitung

Paris St. Germains Fans haben nach dem Aus in der Königsklasse und den darauffolgenden Verfehlungen der Klubleitung ein klares Statement veröffentlicht.

Die PSG-Macher Leonardo und allen voran Boss Nasser Al-Khelaifi (v.r.n.l.) stehen in der Kritik. Getty Images

"Die Lage des Klubs macht eine vollständige Neuorganisation auf allen Ebenen und eine alltägliche Präsenz seines Präsidenten notwendig", schrieb das "Collectif Ultras Paris" am Samstag auf Twitter. Kurzum haben die organisierten Fans den Rücktritt der PSG-Leitung gefordert.

Klubboss Nasser Al-Khelaifi sei bei dieser Forderung jedoch kein Opfer, denn die Pariser Zuschauer seien sich bewusst, welch große Rolle der katarische Geschäftsmann in den vergangenen Jahren spielte. "Aber man muss feststellen, dass er nicht der Mann der Stunde ist."

Ausraster des katarischen Geschäftsmanns nicht akzeptabel

Grund für diese Aussagen dürfte sein, dass Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo nach der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid, die das Champions-League-Aus für PSG bedeutete, versucht haben sollen, in die verschlossene Schiedsrichterkabine zu gelangen. Andere Medien berichteten sogar, dass sie in die Kabine eingedrungen wären und Referee Danny Makkelie bedrängt hätten.

Unter anderem die "Marca", die sich auf Klubangaben berief, berichtete zudem: Al-Khelaifi habe einem Real-Madrid-Mitarbeiter "Ich bringe dich um" zugerufen, ehe der PSG-Boss von seinen eigenen Bodyguards gestoppt werden musste.

Friedlicher Protest angekündigt

Der Klub verdiene Menschen, die ihm dienen und sich nicht an ihm bedienen, verlauteten die organisierten Fans von PSG daher. Sie kündigten an, am Sonntag beim Spiel der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux ihre Kritik friedlich zum Ausdruck bringen zu wollen.

Die UEFA leitete mittlerweile ein Disziplinarverfahren gegen den Verein und seine zwei Spitzenfunktionäre ein.

