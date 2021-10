Deutlicher Erfolg gegen Italien: Deutscher Bahnrad-Vierer der Frauen holt Gold

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat bei der WM in Roubaix die Goldmedaille gewonnen.

In der Besetzung Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Laura Süßemilch setzte sich das Quartett am Donnerstagabend in 4:08,752 Minuten durch und bezwang im Finale Italien deutlich.

Zuvor hatte es einen klaren Halbfinal-Sieg mit Überrundung gegen Irland und den Erfolg in der Qualifikation gegeben. Das Team hatte auch bei Olympia in Tokio und der EM in Grenchen in der Schweiz Gold gewonnen und komplettierte nun das Titel-Triple im Jahr 2021.



Für Deutschland ist es bei den Wettkämpfen im Norden Frankreichs der zweite WM-Titel. Am Mittwochabend hatten Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch Gold im Teamsprint der Frauen geholt.

Brennauer und Kröger waren im September bereits bei der Straßenrad-WM in Flandern erfolgreich. Dort eroberten sie im Zeitfahr-Mixed unter anderem an der Seite von Tony Martin ebenfalls Gold.