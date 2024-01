Deutliche Worte von Rune Dahmke nach Remis von Deutschland gegen Österreich

Da hatten sich die deutschen Handballer mehr erhofft. Das 22:22 im zweiten EM-Hauptrundenspiel gegen Österreich ist für sie zu wenig. Rune Dahmke findet nach dem Spiel deutliche Worte.

Rune Dahmke hat nach dem enttäuschenden Remis gegen Österreich die Leistung der deutschen Handballer deutlich kritisiert. "Wir können, glaube ich, glücklich sein mit dem Punkt. Wir haben heute unglaublich schlecht gespielt", sagte der Linksaußen vom THW Kiel nach dem 22:22 im zweiten EM-Hauptrundenspiel in Köln.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason hatte sich gegen die Österreicher etliche technische Fehler geleistet und zahlreiche Chancen vergeben. "Wir müssen unsere Chancen viel besser verwerten", sagte Rune Dahmke. "Es bringt jetzt aber auch nichts, mit einem Tag Pause bis zum nächsten Spiel, sich hier einzugraben."

Schon am Montag geht es für das deutsche Team ebenfalls in Köln gegen Ungarn weiter. Noch hat Deutschland die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. "In zwei Tagen sehen wir uns wieder", sagte Dahmke am Hallenmikrofon in Richtung Zuschauer. "Dann seid ihr genauso und wir spielen besser - und dann klappt das."

