Deutliche Worte beim VfL Gummersbach: "Da hat eigentlich gar nichts funktioniert"

Tom Kiesler, der Abwehrchef des VfL Gummersbach, fand nach der 29:32-Niederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf deutliche Worte für die Leistung des Handball-Bundesligisten.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht annähernd so gut gespielt wie in der ersten", analysierte Gummersbachs Tom Kiesler am Dyn-Mikrofon.

Kiesler stellte fest: "Da hat eigentlich gar nichts funktioniert: In der Abwehr nicht, vorne nicht, Torhüter nicht. Ja, und wenn das alles nicht stimmt, dann kann man auch gegen Hannover nicht gewinnen."

Viele Gummersbacher Fehler

Eine Anreihung von Gummersbacher Fehlern führte dazu, dass Hannover zwischen der 37. und 39. Minute vier Tore hintereinander erzielte und erstmals in Führung ging (22:20). Noch schwieriger wurde die Ausgangslage für die Sigurdsson-Mannschaft in der 40. Minute, als Štepán Zeman nach Foulspiel auf Grundlage des Videobeweises die Rote Karte sah.

Die Gummersbacher zeigten Nerven, als sie beim Stand von 24:24 zwei Mal die Chance verpassten den Ball ins leere Tor einzunetzen. So legten stattdessen weiterhin die Gastgeber vor, die in der 52. Minute gar mit drei Treffern davonzogen (28:25).

Die Gäste kamen durch den siebten Feldspieler zwar noch einmal durch Kristjan Horžen (29:27, 56. Minute) heran, konnten den Rückstand in den verbleibenden Minuten jedoch nicht mehr aufholen und verloren so die Partie.