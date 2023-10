Deutliche Pleite für München - Auch Ingolstadt verliert klar

Der EHC Red Bull München zog am Dienstagabend gegen den finnischen Vertreter Rauman Lukko den Kürzeren. Auch der zweite bayerische Klub verlor: Ingolstadt musste sich CHL-Spitzenreiter Växjö Lakers HC beugen. Die nächste Runde hat das Bayern-Duo aber weiterhin fest im Visier.

Westerholm erwischt einen Sahnetag

Am Ende stand ein 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) zu Buche: Der EHC Red Bull München unterlag am Dienstag dem finnischen Vertreter Rauman Lukko nach zuvor drei Siegen in Folge. Damit hat der deutsche Meister in der Champions Hockey League den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst, hat mit zehn Punkten aus fünf Partien aber die K.-o.-Phase weiterhin im Blick.

In München war vor allem Ponthus Westerholm nicht so recht zu greifen, der Schwede erhöhte nach der Führung der Gäste durch Kim Nieminen (13.) im zweiten Drittel auf 2:0 (27.). Beim EHC keimte Hoffnung auf, als Ryan McKiernan den Anschlusstreffer erzielte (39.), doch ein Doppelschlag Westerholms (57., 59.) besiegelte kurz vor Schluss die Niederlage der Münchner.

Växjö lässt beim ERC nichts anbrennen

Ingolstadt musste vor heimischer Kulisse gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Växjö Lakers aus Schweden durch Noah Östlund den Rückstand hinnehmen (5.). Im Mittelabschnitt erhöhten erst Emil Sylvegard (23.) und Filip Eriksson (28.), ehe Charles Bertrand das 1:3 gelang (30.). Weil Östlund ein zweites Mal traf (50.) und bald danach Marcus Sylvegard (52.) den Vorsprung weiter ausbaute, war Casey Baileys Treffer zum 2:5 nurmehr Ergebniskosmetik (55.).

Die Oberbayern kassierten die zweite Niederlage in Folge, haben aber mit neun Punkten ebenfalls gute Chancen, die nächste Runde zu erreichen.

Neuer Modus mit nur noch 24 Teams

Die aktuelle CHL-Saison wird in einem neuen Modus ausgespielt. Statt 32 nehmen nur noch 24 Mannschaften teil. Diese werden nicht wie bisher in Gruppen aufgeteilt, sondern in einer sogenannten "Regular Season" (31. August bis 18. Oktober) in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt in je drei Heim- und Auswärtsspielen nur noch je einmal gegen sechs verschiedene Gegner. Die besten 16 Teams ziehen in die K.o.-Runde ein.