Deutliche Kritik von Courtois - Ancelotti widerspricht

Real Madrid ist in der Saison 2022/23 nicht unschlagbar. Nach der ersten Pflichtspielniederlage hing besonders für Keeper Thibaut Courtois der königliche Haussegen schief. Trainer Carlo Ancelotti widersprach dem Belgier.

Mit neun Pflichtspielsiegen am Stück war Real Madrid in die neue Spielzeit gestartet - darunter auch der 2:0-Hinspielsieg gegen RB Leipzig. Es folgten sieben Auftritte mit fünf Dreiern und zwei Punkteteilungen. Erst am Dienstagabend in Leipzig verloren die Blancos ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit in dieser Saison. Das 2:3 in Sachsen legte beim ersatzgeschwächten Real, das unter anderem auf Torjäger Karim Benzema hatte verzichten müssen, ungewohnte Konzentrationsschwächen offen.

Besonders Torhüter Thibaut Courtois ging mit seinen Vorderleuten anschließend hart ins Gericht. "Wir waren schläfrig, ohne Intensität, ohne Aggressivität - und dafür bezahlst du dann auch", schimpfte der Belgier bei "Movistar": "Der Trainer hat uns davor gewarnt, und trotzdem ist es passiert."

Im Speziellen dachte der Belgier dabei an die ersten 20 Minuten, in denen Leipzig zwei Unachtsamkeiten Madrids nach ruhenden Bällen eiskalt ausgenutzt hatte. "Sie schlagen zweimal nach Ecken zu. Wenn es dir bei einer Ecke passiert, darf es dir nicht bei noch einer passieren", stellte Courtois klar, der "viele Fehlpässe" und "kein gutes Spiel" seiner Mannschaft gesehen hatte. 560 der 626 Pässe Reals kamen an, entspricht einer Passquote von 89 Prozent.

Wenn einer nicht mehr kann, sitzen genug Spieler auf der Bank. Thibaut Courtois

Nur 41 Prozent gewonnene Zweikämpfe stießen Courtois ebenfalls sauer auf. "Als Torhüter merkst du das, dass wir nicht im Spiel waren, das hast du in jedem einzelnen Duell gesehen", so der 30-Jährige: "Ich glaube, gerade mit Blick auf die vielen Spiele in kurzer Zeit kannst du mal einen schlechten Tag erwischen. Aber was einfach nicht fehlen darf, ist die nötige Intensität. Wenn einer nicht mehr kann, sitzen genug Spieler auf der Bank."

Ancelotti schmallippig: "Jeder hat seine eigene Meinung"

Kritik, die gesessen hatte, die sein Trainer aber nicht teilen wollte. Auf die Schelte Courtois' angesprochen, erklärte Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz nach dem Spiel schmallippig: "Jeder hat seine eigene Meinung." Der Spielverlauf habe Leipzig sicherlich in die Karten gespielt, mit dem 2:0 im Rücken habe RB mit dem Konterspiel "seine größte Stärke" ausspielen können.

"Wir haben versucht, den Ausgleich zu erzielen", erklärte Ancelotti, um anzufügen: "Wir waren auch nah dran." Stattdessen fuhr Leipzig einen seiner gefürchteten Konter, den Timo Werner eiskalt zum vorentscheidenden 3:1 abschloss. In einer Sache widersprach Ancelotti seinem Vorredner Courtois dann auch noch deutlich: "Ich habe keinen Mangel in Sachen Einstellung oder Intensität gesehen."

Durch Rodrygos spätes Elfmetertor gewann Real in Summe den direkten Vergleich, zudem hat es vor dem Gruppenfinale einen Punkt Vorsprung auf Leipzig. Und irgendwie wollte Ancelotti dem 2:3 auch noch etwas Positives abgewinnen. "Manchmal, das steht fest, lernst du mit einer Niederlage mehr als mit zehn Siegen am Stück", befand der Italiener. Zudem hätten die eingesprungenen und eingewechselten Spieler seiner Meinung nach "abgeliefert".

Am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Girona sollen sie dann aber auch mithelfen, Real wieder in die Erfolgsspur zu bringen.