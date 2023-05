"Deutliche Grenzüberschreitung": Freiburg verhängt Stadionverbote

Der SC Freiburg hat auf die Vorkommnisse beim 1:5 im Pokalspiel gegen RB Leipzig reagiert und Konsequenzen gezogen. Die Breisgauer verurteilten die "deutlichen Grenzüberschreitungen" und sprachen Stadionverbote aus.

Am Boden: André Silva ist mit einer Münze am Kopf getroffen worden. IMAGO/Jan Huebner

Es waren "deutliche Grenzüberschreitungen beziehungsweise Gewalttaten, die in unserem Stadion nichts zu suchen haben und die wir als Verein nicht hinnehmen": Mit diesen Worten verurteilte der SC Freiburg in einer Stellungnahme am Freitag das, was beim Pokalspiel gegen RB Leipzig hohe Wellen geschlagen hatte: In der 71. Minute war Leipzigs Stürmer André Silva beim Warmmachprogramm am Spielfeldrand mit einer 2-Euro-Münze am Kopf getroffen worden und zu Boden gegangen. Daraufhin kletterten einige Freiburger aus dem Block über den Zaun und gelangten in den Innenraum, wurden aber von den Ordnern zurückgedrängt.

Hinterher sagte Sportvorstand Jochen Saier: "Egal, welche Situation vorher war oder wie es sich hochschaukelt: Das hat im Stadion nichts verloren." Nun gab der Verein noch einmal eine Erklärung ab und stellte in dieser klar: "Das Werfen von Bechern, Feuerzeugen, Münzen oder anderen Gegenständen kann nicht nur zu erheblichen Konsequenzen für den Sportclub führen, bis hin zu einem Spielabbruch - es werden vor allem zahlreiche Personen in ihrer Gesundheit gefährdet."

Silva zog sich zwar nur eine "kleine Beule" zu, wie Leipzigs Trainer Marco Rose bei der Spieltagspressekonferenz an diesem Freitag sagte - ungeschoren kommen die Freiburger allerdings nicht davon. Das "inakzeptable Verhalten" jener Fans, die in den Innenraum des Europa-Park-Stadions eingedrungen seien, habe Stadionverbote zur Folge, teilten die Badener mit und verurteilten in diesem Zuge auch die Becherwürfe, die nicht nur aus dem Fanblock, sondern auch von der Haupttribüne ausgegangen waren.

"Die Unsitte des Becherwerfens hat bundesweit in den vergangenen Monaten und Jahren stark zugenommen", erklärten die Breisgauer und räumten ein: "Auch in Freiburg müssen wir feststellen, dass regelmäßig Becher von verschiedenen Tribünen geworfen werden." Nun sei jeder einzelne Fan "aufgefordert, im Sinne eines positiven und sicheren Stadionerlebnisses Becherwürfe zu unterlassen und sich dieser Unsitte entgegenzustellen".

Neben den Sanktionen, die Freiburg selbst verhängt hat, muss sich der Verein auch auf Konsequenzen seitens des Verbands einstellen. Der DFB-Kontrollausschuss hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.