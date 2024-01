"Deutlich zu wenig": Koschinat aufgrund zweiter Hälfte bedient

Der VfL Osnabrück steht nach dem 1:2 beim KSC weiter klar am Ende der Zweitliga-Tabelle. Trainer Uwe Koschinat nannte die Gründe für die Niederlage in Karlsruhe.

Sah allen voran in der zweiten Hälfte zu wenig von seinem VfL: Trainer Uwe Koschinat. Getty Images

Der VfL Osnabrück ist zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Nach zwei Remis zu Jahresende und einer guten Wintervorbereitung haben die Niedersachsen zum Auftakt des Pflichtspieljahres 2024 in Karlsruhe verloren. Dabei war das 1:2 aus Sicht des abgeschlagenen Schlusslichts vermeidbar.

Dies wusste auch Trainer Uwe Koschinat. Der 52-Jährige bilanzierte bei "Sky" nüchtern: "Wir müssen uns vorwerfen, dass wir nach dem 1:2 zu wenig Gefahr auf den Platz gebracht haben und wir sehr unruhig geworden sind." Doch nicht nur das - auch die Gegentore waren vermeidbar.

Schwach verteidigte Standards eine "Tatsache"

Sowohl das 0:1 kurz nach Anpfiff als auch der zweite Gegentreffer wenige Minuten nach dem Seitenwechsel waren schließlich nach schlecht verteidigenden Standards gefallen. Diese "Tatsache" sah auch Koschinat so. Simpel bilanzierte er: "Der KSC hat aus dieser Einwurf-Situation (vor dem Gegentor zum 1:2, d. Red.) eben Kapital geschlagen." Obwohl der Gegner danach keinen Konter zu Ende habe spielen können, "haben wir jegliche Durchschlagskraft vermissen lassen".

Koschinats Fazit lautete: "Das war in der zweiten Halbzeit deutlich zu wenig, um mehr mitzunehmen." Der Trainer vermisste jedoch nicht nur Aspekte wie die nötige Intensität bei Zweikämpfen. Chancen um in Führung zu gehen hatte sein Team schließlich auch gehabt, so Koschinat.

Auch Harmlosigkeit ein schwerwiegender Faktor

Am Ende aber sei es eine "Tatsache, und das möchte ich herausstellen: dass wir hinten heraus zu unruhig geworden sind und einem tief verteidigenden KSC nicht genug Abwehrsituationen entlocken konnten". Koschinat nannte die Harmlosigkeit bei der schwächsten Offensive der Liga (16 Tore in 18 Spielen) einen "Faktor, den wir genauso ansprechen müssen wie Gegentore in Anfangsphasen."

mje