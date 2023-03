Detroits Abwärtstrend geht weiter - Meistercoach bestraft seine Stars

Schon am nordamerikanischen Samstagnachmittag waren in der NHL mehrere Teams im Einsatz, darunter auch die Teams von Moritz Seider und J.J. Peterka.

Gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen Wild-Card-Platz in der umkämpften Eastern Conference erlitten die Detroit Red Wings am Samstag beim 1:4 bei den New York Islanders den nächsten Rückschlag. Dylan Larkin hatte das Team von Jungstar Moritz Seider zwar Ende des zweiten Drittels mit 1:0 in Führung gebracht (39.). Doch vier Tore im Schlussdrittel bescherten den Islanders am Ende einen wichtigen Erfolg.

Es war bereits die fünfte Niederlage in Folge für Detroit, das vor Ende der Transfer-Deadline mit Tyler Bertuzzi (Boston), Jakub Vrana (St. Louis), Filip Hronek (Vancouver) und Oskar Sundqvist (Minnesota) gleich vier Stammspieler abgegeben hatte. Verstärkungen holte GM Steve Yzerman im Gegenzug nicht - auch, weil ein später Deal mit Philadelphia für Routinier James van Riemsdyk scheiterte.

Coach Coopers ungewöhnliche Maßnahme

Die Buffalo Sabres feierten dagegen einen 5:3-Erfolg gegen Topteam Tampa Bay Lightning. Kurios dabei: Meistercoach Jon Cooper spielte im dritten Drittel nach fünf Gegentoren in Folge seines Teams freiwillig ohne seine drei Topstürmer Brayden Point, Nikita Kucherov und Steven Stamkos, die zuvor noch für das 1:0 gesorgt hatten.

"In 99,9 Prozent der Fälle sind sie es, die uns in die beste Position bringen, Spiele zu gewinnen. Heute jedoch nicht. Ich hatte das Gefühl, dass heute die anderen Spieler uns eher zum Sieg führen können - und beinahe hätte sie es auch getan", begründete Jon Cooper seine Maßnahme und spielte damit darauf an, dass der Lightning dank eines Doppelpacks von Alex Killorn am Ende noch bis auf 3:5 herankam.

Bruins mit zehntem Sieg in Folge

Unterdessen gewannen die Boston Bruins durch das 4:2 gegen die New York Rangers ihr zehntes Spiel in Folge und sind weiterhin kaum zu stoppen. Auch Top-Neuzugang Patrick Kane machte bei den Rangers gegen den NHL-Primus keinen Stich.

Bei Boston gelang dem frisch aus Detroit verpflichteten Bertuzzi dagegen ein Assist zum 1:0 von Charlie Coyle.