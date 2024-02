Furios wie zuletzt 2017: Seiders Red Wings dürfen träumen

Die Detroit Red Wings feiern einen Kantersieg, als es darauf ankommt, Tim Stützle und Nico Sturm nur persönliche Erfolgserlebnisse. Die NHL am Mittwochmorgen.

In der Saison 2016/17 hatten sich die Detroit Red Wings erstmals seit 27 Jahren nicht für die Playoffs in der NHL qualifiziert - und es hat seitdem auch nicht mehr geklappt. Deshalb kann man sich vorstellen, wie sehr die Fans des 1926 gegründeten Eishockeyteams danach lechzen, endlich wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. In diesem Jahr könnte es so weit sein.

In der Nacht auf Mittwoch (MEZ) feierten die Red Wings mit einem furiosen 8:3 zuhause gegen die Washington Capitals den bereits sechsten Sieg hintereinander und festigten damit den ersten Wildcard-Platz in der Eastern Conference - drei Punkte vor dem Tampa Bay Lightning und bereits neun vor den Capitals, die in der Little Caesars Arena keine Chance hatten.

Gleich sieben Spieler punkteten bei den Gastgebern doppelt, darunter Verteidiger Shayne Gostisbehere, der zum 1:0 und 4:1 traf, und Superstar Patrick Kane, der mit zwei weiteren Assists nun in neun Spielen am Stück Punkte gesammelt hat. Verteidiger Moritz Seider, dem 17:49 Minuten auf dem Eis vergönnt waren, steuerte eine Torvorlage bei an einem Abend, wie ihn Detroit lange nicht erlebt hatte: Erstmals seit November 2017 schossen die Red Wings wieder acht Tore, und dann auch noch gegen einen direkten Playoff-Konkurrenten.

Sturm trifft zur Führung und verliert 2:7

Die Ottawa Senators und die San Jose Sharks werden dieses Jahr nichts mit den Playoffs zu tun haben, und beide zeigten einmal mehr, warum. Die Senators unterlagen mit 1:4 bei den Nashville Predators, wobei Tim Stützle immerhin eine Vorlage verbuchte. Die Sharks gingen gegen die New Jersey Devils mit 2:7 unter. Nico Sturm traf dabei zumindest mit seinem vierten Saisontor zur Führung.

Auch J. J. Peterka (12:39 Minuten Eiszeit) musste mit den Buffalo Sabres eine Niederlage quittieren - 2:3 bei den Florida Panthers, dem Spitzenreiter im Osten. Die Vancouver Canucks, Primus im Westen, verloren zuhause gegen die Pittsburgh Penguins mit 3:4 nach Verlängerung.