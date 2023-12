Sechstes Saisontor: Stützle verhilft Ottawa zum Sieg in Detroit

Tim Stützle hat beim klaren Auswärtssieg der Ottawa Senators bei den Detroit Red Wings um Moritz Seider sein nächstes Saisontor erzielt. Auch Lukas Reichel zählte mit den Chicago Blackhawks zu den Siegern. Die NHL am Sonntagmorgen.

Stützle siegte im Duell mit Landsmann Seider glatt mit 5:1 in der Motor City und setzte dabei den Schlusspunkt in einem starken Mittelabschnitt der Senators. Es war der sechste Saisontreffer des 21-Jährigen, der vor wenigen Wochen beim Aufeinandertreffen in Stockholm mit einem spektakulären Volleyschuss im letzten Moment für den Sieg Ottawas über Detroit gesorgt hatte. Für Detroit erzielte Neuzugang Patrick Kane sein erstes Tor - in Überzahl traf er zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Larkin bleibt bewusstlos liegen

Bitter für Detroit: Kapitän Dylan Larkin blieb nach einem Hit von Mathieu Joseph von hinten etwa eine Minute bewusstlos auf dem Eis liegen und konnte nicht mehr weiterspielen.

Trotz ihres elften Saisonerfolgs bleiben die Senators das schwächste Team der Eastern Conference, während die Chicago Blackhawks um Lukas Reichel im Westen weit unten verharren - trotz eines 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) zu Hause gegen die St. Louis Blues. Reichel blieb in seinen zwölf Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung. Zum ersten Mal in dieser Saison hat Chicago zwei Siege in Serie eingefahren.

Peterka vergibt Penalty - Kucherov entscheidet

J.J. Peterka musste mit den Buffalo Sabres eine 2:3 (0:0, 0:2, 2:0)-Heimniederlage nach Penalty-Schießen gegen die Montreal Canadiens einstecken. Der gebürtige Münchner vergab im Penalty-Schießen seinen Versuch.

Für Goalie Philipp Grubauer setzte es mit den Seattle Kraken ebenfalls eine Heimniederlage, mit 3:4 (0:2, 2:0, 1:1) unterlag Seattle nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Lightning. Der Rosenheimer Grubauer hielt zwölf der 14 Schüsse auf sein Tor, musste verletzungsbedingt aber nach dem zweiten Drittel ausgewechselt werden. Superstar Nikita Kucherov sorgte in der Overtime mit seinem zweiten Tor des Abends und 19. Treffer in dieser Saison für die Entscheidung.