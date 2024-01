Neunter Sieg! Draisaitls Oilers stellen Klubrekord ein

Sie machten es spannend, doch siegten verdient: Mit dem 3:2 nach Verlängerung bei den Detroit Red Wings gewannen die Edmonton Oilers ihr neuntes Spiel in Serie, stellten die Vereinsbestmarke ein und rückten in der Western Conference auf den siebten Platz vor.

Es war eines von zwei deutschen NHL-Duellen in der Nacht auf Freitag: Leon Draisaitl behielt gegen Verteidiger Moritz Seider, der voraussichtlich einen Top-Vertrag in der NHL erhalten wird, die Oberhand, beide blieben allerdings ohne Scorerpunkt. Die ersten beiden Drittel endeten in Detroit torlos, was vor allem am starken Red-Wings-Goalie Alex Lyon lag. 47:17-Schüsse feuerte Edmonton insgesamt ab, bei denen Back-up Calvin Pickard ran durfte und seine Sache mehr als solide machte.

McDavid zieht mit Anderson gleich

Andrew Copp brachte Detroit sogar in Führung (44.), Superstar Connor McDavid glich dank seiner unnachahmlichen Schnelligkeit und Technik aus (50.). Der 906. Scorerpunkt in der Karriere des noch 26-Jährigen, der damit in der ewigen Bestenliste der Oilers mit Legende Glenn Anderson auf Rang vier gleichzog. Anderson gehörte zu jener Generation, die zwischen 1984 und 1990 fünfmal den Stanley-Cup nach Edmonton holte. Vor McDavid liegen damit nur noch Wayne Gretzky (1669 Punkte im Oilers-Dress), Jari Kurri (1043) und Mark Messier (1034).

Nach exakt 54 Minuten brachte Zach Hyman mit seinem 26. Saisontor die Oilers scheinbar auf die Siegerstraße, doch kurz darauf fälschte Verteidiger Darnell Nurse einen Schuss unglücklich ins eigene Netz ab (57.). Der Verteidiger war es jedoch, der in der Verlängerung den umjubelten Siegtreffer unter die Latte setzte (62.) - der fünfte Overtime-Treffer für Nurse, kein Oilers-Verteidiger hatte jemals mehr.

Erst zum dritten Mal neun Siege in Serie

Erst zum dritten Mal in der Franchise-History hat Edmonton damit neun Partien in Serie gewonnen. Erstmals gelang es 2000/01, zuletzt in den letzten neun Saisonspielen der vergangenen Saison. Im Gastspiel bei den altehrwürdigen Montreal Canadiens könnte in der Nacht auf Sonntag eine neue Bestmarke fallen.

Wie schwer der historisch schwache Saisonstart den Oilers nachhängt, zeigt folgender Fakt: Obwohl sie 17 ihrer vergangenen 20 Spiele gewonnen haben, bleiben sie auf Rang vier der Pacific Division und Platz 7 der Western Conference. Die Play-offs sind längst realistisch, der Sprung weiter nach oben bleibt beschwerlich.

So lief es für Peterka, Stützle und Reichel

Im anderen deutschen Duell setzte sich JJ Peterka mit seinen Buffalo Sabres mit 5:3 gegen Tim Stützles Ottawa Senators durch. Peterka traf mit seinem 13. Saisontor zum 1:0, Stützle blieb ohne Punkt. Lukas Reichel sammelte beim 1:2 der Chicago Blackhawks bei den Winnipeg Jets seinen sechsten Assist der Saison. Die Jets sind mit 60 Punkten das aktuell beste Team der gesamten NHL, einen Zähler dahinter die erstaunlich starken Vancouver Canucks, die mit 4:3 bei Sidney Crosbys Pittsburgh Penguins die Oberhand behielten.