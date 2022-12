Hayes führt Pistons zu Overtime-Sieg gegen Mavericks

Die Dallas Mavericks haben in der NBA eine weitere enttäuschende Niederlage kassiert und bei den Detroit Pistons verloren. Killian Hayes besiegelte die Pleite in der Overtime.

Er zeigt den Dreier an: Detroits Killian Hayes. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Für die Dallas Mavericks um Luka Doncic und Maxi Kleber gab es am Donnerstagabend (Ortszeit) gegen die Detroit Pistons ein 125:131 nach Verlängerung - die elfte Niederlage der Saison. 35 Punkte von Doncic reichten am Ende nicht. Kleber beendete die Partie mit zehn Punkten, vier Blocks, drei Rebounds und einer Vorlage in 32:09 Minuten Spielzeit.

Bei den Pistons hatte Bojan Bogdanovic mit 30 Zählern die beste Ausbeute. In der entscheidenden Phase schlug dann die Stunde von Killian Hayes: Der 21-jährige Point Guard erzielte acht von 22 Punkten in der Overtime. Mit zwei Drei-Punkte-Würfen brachte er die Pistons 41,6 Sekunden vor Schluss mit sechs Punkten in Führung und besiegelte damit die Mavs-Niederlage. "Der erste Wurf fühlte sich gut an - und der zweite noch besser", freute sich Hayes.

Mavericks-Trainer Jason Kidd haderte dagegen mit der Abwehrarbeit seines Teams: "Ich bin enttäuscht über unsere Leistung in der Defensive. Das ist etwas, worüber wir morgen sprechen werden." Am Samstag (18.30 Uhr) geht es bei den New York Knicks weiter.