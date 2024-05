Dest erleidet Kreuzbandriss - bleibt er trotzdem in Eindhoven?

Sergino Dest muss die erste große Verletzung in seiner Karriere verkraften. Der Stammspieler von Fast-Meister PSV Eindhoven hat sich das Kreuzband gerissen. Und seine Zukunft ist offen.

Schon seit anderthalb Wochen steht im Raum, dass die Saison für Sergino Dest vorzeitig gelaufen ist - womöglich sogar das ganze Kalenderjahr. Seit Mittwoch ist nun offiziell: Der 23 Jahre alte Linksverteidiger der PSV Eindhoven hat sich das Kreuzband gerissen und wird monatelang ausfallen. Das gab Dest selbst auf seinem X-Account bekannt.

Demnach sei er "überrascht" von der Diagnose gewesen, die auch einen Eingriff nötig macht. "Ich werde bald operiert werden", teilte die Leihgabe des FC Barcelona in einer Videobotschaft mit. "Das ist eine schwere Zeit für mich, aber ich weiß, dass mich die nur noch stärker machen wird."

Damit muss Dest womöglich vom Krankenbett aus verfolgen, wie seine Teamkollegen die Meisterschaft in der niederländischen Eredivisie einfahren. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf Titelverteidiger Feyenoord Rotterdam neun Punkte - ein Zähler im Heimspiel gegen Sparta Rotterdam am Sonntag (12.15 Uhr, LIVE! bei kicker) wäre also schon genug, um auch rechnerisch alles klar zu machen.

Dest, der sich erstmals in seiner Karriere eine derart schwere Verletzung zugezogen hat, war mit 37 Pflichtspieleinsätzen (zwei Tore, sieben Assists) auf der linken, teilweise auch auf der rechten Abwehrseite ein entscheidender Faktor in der starken Saison, die Eindhoven unter Trainer Peter Bosz hingelegt hat. Den jüngsten 8:0-Auswärtssieg bei der SC Heerenveen hatte Dest am vergangenen Donnerstag allerdings wegen seiner Knieverletzung bereits verpasst.

Dest verpasst die Copa America - Zieht Eindhoven die Kaufoption?

Bitterer noch: Der in den Niederlanden geborene 33-malige US-Nationalspieler wird auch an der Copa America nicht teilnehmen können, die in diesem Sommer in den USA ausgetragen wird und seit 1993 nicht mehr ausschließlich mit Nationen aus Südamerika besetzt ist. Die Gastgeber bekommen es in einer Gruppe mit Uruguay, Panama und Bolivien zu tun - ohne Dest.

Bei welchem Klub es für ihn 2024/25 weitergeht, ist noch ungewiss. Der Leihvertrag zwischen Barca und PSV endet am 30. Juni, allerdings haben die Niederländer eine Kaufoption, angeblich in Höhe von elf Millionen Euro. Nach Dests starker Saison könnten sie trotz dessen langer Ausfallzeit dennoch Interesse daran haben, ihn fest zu verpflichten.