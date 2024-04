Dessau verliert Mittelmann

Der Dessau-Roßlauer HV wird in der kommenden Saison auf die Dienste von Paul Bones verzichten müssen. Der Mittelmann schließt sich einem Zweitliga-Absteiger an.

Nach zwei Jahren beim Dessau-Roßlauer HV kehrt Paul Bones dem Team den Rücken. Der Mittelmann wechselt zum Absteiger EHV Aue. Das hat sein aktueller Verein am heutigen Donnerstag (25. April) verkündet.

Bones stieß in der Vorbereitung zur Saison 2022/23 von der Bundesligareserve des SC DHfK Leipzig zu den Bibern und kam bei den Dessau-Roßlauern bisher zu 60 Pflichtspieleinsätzen in der 2. Handball-Bundesliga sowie im DHB-Pokal. In der laufenden Saison erzielte er in 29 Liga-Partien 17 Tore und bereitet neun weitere vor.

Youngster vor neuen Rolle bei Absteiger

"Ich bin sehr dankbar für die zwei schönen Jahre, in der ich Teil eines tollen Teams war und mich sportlich wie auch menschlich weiterentwickeln konnte. Unvergessen bleibt für mich die zahlreiche und fantastische Unterstützung der Fans bei jedem Heim- und Auswärtsspiel", erklärte Bones in der Mitteilung des Vereins.

Der 20-Jährige wird ab der kommenden Saison dann in der 3. Liga spielen. Der Abstieg des EHV Aue ist bereits besiegelt, weswegen es einen großen Kaderumbruch geben wird, wie der Verein jüngst angekündigt hatte.