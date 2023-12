Dessau-Roßlauer HV kann langfristig auf Luka Baumgart setzen

Der Dessau-Roßlauer HV kann langfristig auf die Dienste von Luka Baumgart bauen: Der 24-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten vorzeitig um weitere drei Jahre bis 2027 verlängert.

"Ich fühle mich hier in Dessau-Roßlau vom ersten Tag an sehr wohl und liebe es, in dieser Halle vor diesen Fans zu spielen. Dazu passen die sportlichen Rahmenbedingungen für meine persönliche Weiterentwicklung und wir haben eine tolle Stimmung innerhalb der Mannschaft", so Luka Baumgart.

Der vornehmlich im Mittelblock eingesetzte Luka Baumgart wechselte zur Rückrunde der Saison 2021/22 in die Bauhausstadt und ist seitdem eine wichtige Stütze der DRHV-Defensive. Seit seinem Wechsel von den YoungsterS aus Magdeburg absolvierte er bislang 67 Pflichtspiele für den DRHV in der 2. Handball-Bundesliga und im DHB-Pokal.

"Wir haben in der letzten Saison gezeigt, was möglich ist, wenn alles passt. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auch aus der zurzeit eher schwierigen Situation wieder heraus arbeiten werden und dann freue ich mich auf die nächsten gemeinsamen Jahre hier beim DRHV mit hoffentlich noch vielen tollen Momenten", so Baumgart mit Blick auf den aktuell drittletzten Tabellenplatz für das Team, das letzte Saison lange um den Aufstieg mitspielte.

"Luka hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem absoluten Leistungsträger und zu einem der Gesichter unserer Mannschaft entwickelt", erläutert Vanja Radic. Der Sportliche Leiter betont die Hoffnungen, die der Verein auf Luka Baumgart legt: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ihm in die Zukunft zu gehen. Die jetzt erfolgte langfristige Vertragsverlängerung unterstreicht seine Bedeutung für unser Team und unserem Verein."

