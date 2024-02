Dessau-Roßlauer HV holt Rückraumspieler aus Potsdam

Der Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV holt für die neue Saison einen Rückraumspieler vom Liga-Konkurrenten 1. VfL Potsdam.

Der Dessau-Roßlauer HV verpflichtet Rückraumspieler Marcel Nowak vom 1. VfL Potsdam. Nowak hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

Der gebürtige Berliner mit polnischen Wurzeln stammt aus der Talentschmiede der Füchse Berlin und ist unter anderem in dieser Saison für die Hauptstädter in der EHF European League im Einsatz. Der 22-Jährige spielte zudem in allen Jugendauswahlmannschaften von Polen, dem Heimatland seiner Eltern.

Mit der Verpflichtung eines weiteren Linkshänders für die kommende Saison will man beim Dessau-Roßlauer HV vorsorgen, um nicht erneut in die Situation zu kommen, mit keinem oder nur einem etatmäßigen Linkshänder im Rückraum wie in dieser Saison bei 14 Spielen zu agieren.

"Sehr viel Potenzial"

"Ich habe gemerkt, dass mir eine neue Aufgabe ganz guttun würde. Beim DRHV sehe ich für mich sehr gute Chancen, sich weiterzuentwickeln. Gerade weil sich dort eine junge Mannschaft formiert, wo ich ganz gut reinpasse und man sehr viel Wert auf die individuelle Entwicklung der Spieler legt", so Marcel Nowak.

Vanja Radic, Sportlicher Leiter beim DRHV, über die Neuverpflichtung: "Mit Marcel Nowak kommt ein Spieler zu uns mit sehr viel Potenzial, der bei den Füchsen Berlin eine Top-Ausbildung genossen hat und sich selbst hohe Ziele gesteckt hat. Werte wie Disziplin, Siegeswille und Loyalität haben seine Karriere bisher geprägt."