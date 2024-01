Dessau-Roßlauer HV bindet Magdeburger Talent

Der Dessau-Roßlauer HV präsentiert die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison. Der Handball-Zweitligist bindet einen Spieler vom SC Magdeburg fest an sich.

Fritz-Leon Haake, der bereits seit Dezember 2023 über ein Zweitspielrecht für die "Biber" verfügt, wechselt aus der Talentschmiede des SC Magdeburgs zum Zweitligisten und habe einen "mehrjährigen" Vertrag unterschrieben, so der DRHV.

In Dessau-Roßlau wird er nun gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Carl-Phillip Haake im Blau-Weißen-Trikot auf Torejagd gehen. In zwei Zweitligaspielen im Dezember wurde er bereits schon eingesetzt. Ab Sommer soll er dann Kapitän Vincent Sohmann als Spielgestalter die ein oder andere Pause ermöglichen.

"Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Handballkarriere vollziehen und den Sprung von der 3. Liga in die 2. Handball-Bundesliga schaffen. Beim Dessau-Roßlauer HV sehe ich für mich die besten Voraussetzungen, um dieses Ziel zu erreichen. Mich zu einem Zweitligaspieler weiterzuentwickeln und so viele Spiele wie möglich für den DRHV zu gewinnen, steht somit ganz oben auf meiner Agenda in den nächsten Jahren", so Fritz-Leon Haake.

Er erklärt: "Mit einigen Spielern wie Tim Hertzfeld, Luka Baumgart sowie meinem Bruder hatte ich ja bereits bei den YoungsterS in Magdeburg zusammengespielt, was mir die Entscheidung deutlich erleichtert hat. Zudem bleibt meine Familie weiterhin in meiner Nähe. All das war am Ende ausschlaggebend für den Wechsel im Sommer zum DRHV."

"Eine ganz andere Nummer"

Haake betont: "Ich freue mich sehr darauf, wieder mit meinem Bruder zusammenspielen zu dürfen. Denke aber, dass es in der 2. HBL noch mal eine ganz andere Nummer werden wird." Der Sportliche Leiter der Dessauer, Vanja Radic, sagt über den Neuzugang: "Fritz-Leon Haake ist ein sehr talentierter Rückraumspieler, der sich in Magdeburg in allen Jugendmannschaften durchsetzen konnte und das immer als einer der Führungsspieler im Team."

Radic führt aus: "Nicht nur deshalb hatte er sich für die jeweiligen Jugend-Nationalmannschaften empfohlen, sondern weil auch seine Zielstrebigkeit, Wille und Fleiß neben dem Talent eine große Rolle spielten. Diese Eigenschaften sind genau die, die wir auch hier brauchen und die mittlerweile zur DRHV-DNA gehören. Wir sind froh, dass Fritz neben zahlreichen und lukrativen Angeboten seine weitere Entwicklung mit uns vorantreiben möchte", so der Sportliche Leiter.

Der gebürtige Schkeuditzer Fritz-Leon Haake begann seine Handball-Karriere beim USV Halle und wechselte im Alter von elf Jahren in die Jugendabteilung der Domstädter. Dort durchlief der 19-Jährige alle Jugendabteilungen, schaffte zudem den Sprung in die jeweiligen Jugendnationalmannschaften des Deutschen Handballbundes und trug in bisher 41 Spielen das Nationalmannschaftstrikot.

Aktuell spielt er zusammen mit DRHV-Kreisläufer Tim Hertzfeld in der neuformierten U21-Auswahl. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der U18-Europameisterschaft 2022 in Montenegro.