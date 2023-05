Desolat in Dortmund: Warum Wolfsburg dennoch Grund zur Hoffnung hat

Wolfsburg reist mit einer desolaten Serie nach Dortmund zum Duell mit dem BVB, aber nicht ohne Hoffnung.

14 Spiele sieglos, achtmal in Folge verloren - das war die magere Bilanz der Wolfsburger gegen Borussia Dortmund vor dem Hinspiel. Am 8. November aber befreiten sich die Niedersachsen aus der Negativität, gewannen 2:0 und beendeten beiden Serien. Nun hofft die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auf einen ähnlichen Effekt in Dortmund, wo man seit neun Partien sieglos ist (0/2/7).

Keine leichte Aufgabe, zumal man in den vergangenen sechs Gastspielen lediglich ein Tor erzielt hat - auch hat der BVB zuletzt daheim bärenstark performt: neun Spiele, neun Siege, 35 Tore. Doch aufgepasst: Dortmund ist zwar das heimstärkste Team der Liga, doch der VfL belegt in der Auswärtstabelle einen beachtlichen dritten Platz.

Die Bilanz spricht klar für die Westfalen, die gegen den VfL bislang 17 Siege feierten - bei fünf Remis und drei Niederlagen. Obendrein kann sich der BVB auf seine Offensive verlassen, die in den jüngsten 16 Spielen stets traf. Torlos blieben die Schwarz-Gelben zuletzt ausgerechnet im Hinspiel in Wolfsburg. Borussen-Coach Edin Terzic fordert vier Siege aus den letzten vier Spielen, um auf Tabellenführer FC Bayern "den Druck aufrechtzuerhalten".

Zwischen Druck und Fairness

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel, das ist klar: Dortmund braucht im Meisterrennen dringend Punkte, die Wolfsburger mit Blick auf das internationale Geschäft. "Es geht um viel", sagt auch Kovac. Für solche Spiele lebe man schon "als Jugendlicher. Man möchte in diesen Stadien spielen, man möchte dort die Hauptrolle haben."

Der Kroate zeigte sich vorab durchaus selbstbewusst: "Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, dass wir uns gut entwickelt haben und dass wir großen Mannschaften Paroli bieten können."

Und dennoch ist nicht zwangsläufig mit einem harten Spiel zu rechnen, immerhin treffen die beiden einzigen Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison noch keinen Platzverweis hinnehmen mussten.